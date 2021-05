Detienen a tres personas por ataque armado en Atoyac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que tras la masacre que sucedió en días pasados en un campo de futbol en Atoyac en donde hubo cuatro muertos, ya hay tres personas detenidas.

Mediante su mesa de seguridad informó que la línea de investigación fue la droga, ya que fue encontrada entre las personas que fallecieron, por lo que se habría tratado de un enfrentamiento entre bandas delictivas.

“Se les encontró un caja conteniendo droga, esa fue la línea de investigación que permitió dar con la detención de tres de los presuntos responsables, quienes pertenecen a la banda de “Los Yovas” que opera para un grupo de la delincuencia organizada”, indicó el mandatario estatal.

Así mismo advirtió que “la justicia actuará contra todos ellos, parejo, por los delitos que hayan cometido”.

Puntualizó que el ataque habría sido contra hombres del grupo contrario, por lo que ahora irán por los cabecillas de ambos bandos.

Dijo que los hombres “estaban tomando bebidas alcohólicas en la zona de campo, no había partido, no había juego, no era así, sino que ocuparon ese lugar para tomar, pero también se descubrió que tenían en su posesión droga”, dijo el gobernador.

Como se informó el lunes pasado, un enfrentamiento armado sucedió en el campo de futbol de la sección 23 del municipio de Atoyac, en donde cuatro personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas.

Inicialmente se dijo que había un partido de futbol en donde se encontraban conviviendo un grupo de hombres, cuando fueron sorprendidos por desconocidos.

Tras el ataque de inmediato el lugar fue cercado por elementos policiacos para preservar la escena de los hechos, mientras otro grupo de elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), montaban un operativo en la zona para dar con los responsables.

Autoridades ministeriales llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y los heridos fueron trasladados en ambulancias de Samuv Atoyac y Cruz Roja de Córdoba, al Hospital General de Córdoba.

Ahora, luego de arduas investigaciones por parte de autoridades de la FGE y Policía Ministerial, este día hay tres personas detenidas que presuntamente participaron en los hechos que causaron terror entre habitantes de esa zona.