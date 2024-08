Ejército y Marina brindan protección a obreros agredidos en Moloacán, Veracruz

En Moloacán, el pasado 29 de julio fueron agredidos aproximadamente 300 obreros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y otras organizaciones, por presuntamente hombres armados, cuando desarrollaban trabajos de acceso a la pera para la posterior perforación de un pozo petrolero, en los límites de Moloacán y Las Choapas.

Es por eso que actualmente reciben el apoyo de seguridad por parte de la Secretaría de Marina Armada de México y el Ejército Mexicano, luego de que Juan Antonio Bautista López, dirigente de la CATEM Delegación Las Choapas, solicitó el apoyo de las autoridades estatales para brindarle seguridad a los trabajadores que han dado inicio a las labores para revestir el camino que da acceso a la plataforma del pozo Bañamil-I, que se encuentra en territorio de Las Choapas, en la colonia J. Mario Rosado, y que tiene acceso por un por el camino Villa Cuichapa-La Concepción, de Moloacán.

El dirigente señaló que no quiere violencia, pues no son delincuentes y que no quiere arriesgar a los trabajadores, es por eso que solicitó la intervención de las autoridades estatales y federales para darles el apoyo con la seguridad.

Además, dijo que no buscan ninguna confrontación con alguna agrupación, pues los obreros solo cuentan con las herramientas de trabajo que son palas, picos, barretas y machetes, ya que en el lugar que realizan los trabajos es una zona de potreros y caminos.

Por lo tanto, la Secretaría de Marina Armada de México se encuentra en el lugar resguardando a los trabajadores que son aproximadamente 300, esto con el objetivo de evitar que nuevamente sean agredidos por personas desconocidas como pasó el 29 de julio, cuando llegaron hombres a bordo de vehículos para lesionarlos.

El Ejército Mexicano realiza patrullajes en la Villa de Cuichapa y caminos cercanos también con el objetivo de prevenir cualquier incidente que ponga en peligro a los obreros.

¿Cómo ocurrieron las agresiones contra los trabajadores en Moloacán?

Las agresiones en contra de los trabajadores fue el mediodía del 29 de julio, en el municipio de Moloacán, en donde presuntamente llegaron personas miembros de un sindicato para lesionarlos y causar daños en automóviles y motocicletas, dijo en su momento el dirigente de la CTM-CATEM en las Choapas, Juan Bautista.

Al presentarse en el lugar de los hechos, mencionó a los medios de comunicación que fueron aproximadamente 300 trabajadores y contratistas de Las Choapas los lesionados al ser emboscados en el camino Cuichapa-Las Conchas de Moloacán.

Elementos del Ejército se encuentran en el lugar resguardando a los trabajadores | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Y puntualizó que solo se encontraban realizando los trabajos en lo que será el pozo petrolero que está en la entrada al “Pinolillo”, a 20 minutos de la congregación de Villa Cuichapa.

Tuvo conocimiento de que fueron tres camionetas en las que llegaron hombres armados y dispararon contra automóviles que estaban en la zona y motocicletas, mientras que algunos obreros escaparon entre el monte para no ser lesionados.

Sin embargo, dijo que hubo personas que fueron lastimadas y que les quitaron sus pertenencias para luego abandonarlos.

Las autoridades estatales iniciaron con las investigaciones correspondientes y luego de que el dirigente solicitó el apoyo, ahora los encargados de realizar los trabajos están custodiados por las fuerzas federales.

