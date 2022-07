Consume alimentos, entra al río Tonalá y luego se ahoga

Agua Dulce, Ver.-Un trabajador del Complejo Procesador de Gas La Venta, murió ahogado en el río Tonalá del municipio de Agua Dulce, la tarde de sábado, por lo que se movilizaron diferentes grupos de emergencia hasta el punto.

Los hechos ocurrieron en la zona de restaurantes, cuando Ernesto “N”, identificado como vigilante del Complejo Procesador, ingresó al río para refrescarse ya que en ese momento la temperatura era muy alta.

Te puede interesar: Fuerza Civil rescata a tres personas en la playa de Chachalacas

De acuerdo con el relato de la familia, minutos antes de sumergirse, el hombre de aproximadamente 30 años, consumió alimentos y no espero tiempo suficiente para la digestión, por lo que pudo ser el motivo de que se hundiera y no pudiera salir.

Policiaca Hallan a hombre sin vida en Pacho Nuevo, todos los detalles

Luego de ese momento personas que se encontraban cerca trataron de ayudarlo y no logrado encontrarlo a tiempo por lo que murió ahogado. Minutos después recuperaron el cuerpo y lo colocaron frente al restaurant en Majahual en espera de autoridades policiacas y ministeriales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a bordo de motocicletas que presentaron en el lugar y tomaron conocimiento para luego acordonar la zona y esperar el arribo de autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y Policía Ministerial.

Personal de Servicios Periciales tras el peritaje correspondiente levantaron el cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de las Choapas.

Te puede interesar: Tragedia: Hallan a segundo xalapeño ahogado en Jalcomulco

¿Qué se recomienda para prevenir ahogarse en una playa?

Cabe mencionar que autoridades de protección civil recuerdan a los turistas y visitantes de playas en el Estado, que deben tomar precauciones para evitar ahogarse al momento de estar disfrutando de las playas.

Por ello recuerdan que se debe acudir acompañados y de preferencia recurrir a las playas que cuentan con salvavidas, así como el respetar las banderas que indican las condiciones del mar.

Recomiendan que, en caso de no saber nadar se debe usar un chaleco salvavidas y no un flotador, así como el no ingresar al agua en caso de haber consumido alcohol. En caso de haber consumido alimentos se recomienda esperar entre una hora y dos horas antes de regresar al mar, ya que se tiene que respetar el tiempo de digestión.