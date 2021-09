Hieren en riña a dos jóvenes, en Xalapa

Xalapa, Ver.- Cerca de las 04:00 horas de esta madrugada, en un conocido bar que se localiza sobre la avenida Américas, dos amigos luego de disfrutar unas bebidas, pidieron la cuenta, sin embargo, al no estar de acuerdo con lo que les cobraban, el mesero que los atendió se hizo de palabras con uno de los afectados y empezaron los jalones.

El motivo de la riña, que ocurrió metros adelante de la calle Niños Héroes en esta ciudad capital fue no reconocer la cuenta que les cobraba el mesero que los atendió dentro del bar.

Los muchachos fueron supuestamente sacados del bar por los vigilantes y meseros del lugar por la fuerza, no sin antes haber sido golpeados.

A través del 911 solicitaron una ambulancia y el apoyo de la policía, al arribar, técnicos en urgencias médicas del grupo de rescate Código Bravo y autoridades policíacas, encontraron a dos jóvenes sentados sobre la banqueta, uno de ellos sangrando del rostro, metros adelante del bar donde supuestamente fueron sacados y golpeados, de inmediato los paramédicos les prestaron las primeras atenciones.

Los elementos de la policía del estado, fuerza civil y municipal, se abocaron a investigar la causa de la riña, los jóvenes una vez que fueron atendidos por los paramédicos al no ameritar su traslado a un centro hospitalario se retiraron a bordo de un taxi ante la presencia policiaca, para que no corrieran el riesgo de volver a ser agredidos, no sin antes ser exhortados a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes, por las lesiones recibidas.