Incendio arrasa con vivienda; quedaron solo cenizas, en Coatepec

Una vivienda quedó reducida a cenizas tras incendiarse en el andador Justo Sierra, a un costado de la calle Anáhuac, de la zona centro, de esta ciudad; no se registraron heridos, de acuerdo con autoridades.

La casa estaba construida con madera y lámina de cartón, lo que provocó que el fuego se extendiera con facilidad por su estructura, ante la mirada de vecinos que dieron parte al número de emergencias 911.

Alrededor de las 23 horas, el incendio comenzó a propagarse y elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, además de que solicitaron la intervención de bomberos de Coatepec.

Cinco elementos de esa corporación llegaron con una motobomba para combatir el incendio; las labores duraron casi una hora y las pérdidas materiales fueron totales.

Los bomberos también removieron los escombros para asegurarse de que las llamas no resurgieran, además de que no encontraron a los habitantes en el lugar y confirmaron que no hubo víctimas.

Las causas del siniestro son investigadas por autoridades y las maniobras de emergencia terminaron poco después de la medianoche.