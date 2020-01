Incendio deja sin casa a un discapacitado visual en Boca del Río

Veracruz, Ver.- Un incendio que pudo ser originado por un capacitor eléctrico dejó hecha cenizas una vivienda en la colonia Vista Alegre en el municipio de Boca del Río.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este miércoles en las calles de Beto Ávila y Claveles de la colonia antes mencionada y acabó con todos los muebles, libros, ropa y demás artículos que había en la pequeña casa, propiedad de Guillermo Marín Aguirre quien padece de una discapacidad visual.

Presuntamente el incendio se originó en una habitación donde tenía equipo técnico para la reparación de motores.

“En una pieza de la casa tengo todas mis herramientas porque trabaje con motores y ventiladores y tenía capacitores que se ocupan para darle carga a los motores y había unos grandes y desgraciadamente a veces se quedan cargados y si uno los agarra dejan carga, considero que el incendio se originó por eso”, relató.

Detalló que durante la noche se quedó dormido en una pieza de la vivienda donde poseía una gran cantidad de libros y por fortuna pudo salir a tiempo sin ninguna lesión.

Se me quemaron varias cosas, mi ropa, mi cama, todo se quemó, pero lo que más me duele son mis libros todos relacionados al área técnica, no puedo trabajar porque yo solo veo con el ojo izquierdo con el otro no veo nada y ahora me quede sin casa lamentó

Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Guillermo Marín hizo un llamado a las autoridades para apoyarlo con láminas o algún material que pueda servir para reconstruir su casa, que es el único patrimonio que tiene.