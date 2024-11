Pánico en Torre Colinas del Mar de Boca del Río por explosión en departamento

Boca del Río, Ver.- La tarde de este jueves, 7 de octubre, cuerpos de Protección Civil y Bomberos se movilizaron ante la llamada de emergencia de un incendio en Torre Colinas del Mar, cerca del bulevar Miguel Alemán, de este municipio.

¿Dónde comenzó el incendio en la Torre Colina del Mar?

De acuerdo con testigos, se escuchó un fuerte estruendo, proveniente de uno de los departamentos de ese edificio, inmediatamente salieron disparados vidrios, poniendo en riesgo a las personas que pasaban por la zona. Al menos tres vehículos resultaron afectados.

“Afortunadamente estamos bien, fue solo daño material y el susto; fue como un estruendo, cayó una pieza pesada, no se que fue, cayó sobre el toldo de la camioneta y mi instinto fue agacharme, una cosa ridícula, porque no había manera de protegerse, y de pronto empecé a escuchar como muchas piedritas que me caían encima, que eran los cristales que se estaban rompiendo”, relató la ciudadana, Eugenia García Martínez.

Acto seguido, la automovilista paró su vehículo y bajó de él para tratar de ponerse a salvo, “yo me salí rápido, porque me dio mucho miedo que fuera a explotar más allá arriba o que fuera a ocasionar un incendio mayor, y salí del vehículo justo por eso, para evitar un accidente”, relató.

Dentro de lo que cabe, la mujer narró estar nerviosa, pero bien, sin sufrir mayor percance, únicamente daños materiales a su camioneta.

Desde lejos, la columna de humo causó asombro entre los transeúntes, quienes provocaron tránsito cargado con dirección a la cabecera municipal de Boca del Río.

Hasta el momento no se reportan daños a la integridad de las personas. Los vecinos del edificio y circundantes fueron evacuados.

En sus redes sociales, el presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel Unanue confirmó que el incidente ocurrió en los departamentos marcados con el número 2533, en el fraccionamiento Lomas del Mar.

Personal de limpia pública municipal inició con el retiro de los objetos que cayeron al boulevard Miguel Alemán. Los trabajos durarán aproximadamente una hora y afectarán parcialmente la circulación de la zona, se pide manejar con precaución o utilizar vías alternas, mismas que se encuentran saturadas.

En dichas acciones participan elementos de Protección Civil, Bomberos Conurbados, Policía, Limpia pública, Tránsito Municipal y la dirección de gobernación.

De manera extraoficial, se sabe que el departamento marcado con el número 2, en el piso 7 fue el que explotó. Además, que al interior de la Torre habitacional Colinas del Mar había personas, algunas de ellas salieron en bata, pijama, incluso en traje de baño, ante la emergencia, que de acuerdo a reportes preliminares, se dio por fuga de gas.