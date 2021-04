Incendio lleva trece días activo; ve dónde

Veracruz, Ver.- Luego de 13 días seguidos de mantenerse activo el incendio en la zona de Tembladeras, Brigadistas de la Secretaría de Marina, Medio Ambiente y de Protección Civil, arribaron la mañana del jueves a la zona para iniciar los trabajos de sofocamiento.

Alfonso García Cardona, director de Protección Civil Municipal de Veracruz, dijo que apoyados por un helicóptero de la Semar, un grupo de brigadistas realizaron tareas de reconocimiento del sitio, mismo que por vía terrestre era de difícil acceso.

Dijo que son seis puntos en los que se trabaja y se lleva un avance de sofocamiento del 30 por ciento hasta el mediodía.

Los trabajos de sofocamiento se dieron en atención al llamado que hicieran los vecinos de las colonias Geo Villa, Serdán y Laguna Real, luego de que denunciarán que el humo invadían sus casas.

“Este es un incendio que no está en la fase completa, ¿Qué significa esto? No hay una llama y lentamente se está quemando y esto ha ocasionado que por largo periodo continúe. El día ayer se solicita a la Secretaria de Protección Civil su apoyo para sofocarlo y que la gente de las colonias cercanas no sufran molestias durante la madrugada que es cuando la presión barométrica que es cuando había cambios en la parte superior e inferior, todo el humo se desplazaba hacia estas colonias”, declaró el funcionario.

Señaló que brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente atienden el incendio en la zona de humedales de Tembladeras.

Prevén que para este viernes se logre entrar a pie, tras encontrar brechas.

Se espera que alrededor de 40 brigadistas se sumen a los trabajos de sofocamiento.