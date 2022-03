Funcionaria de la Fiscalía detenida por ultrajes a la autoridad, asegura que el delito fue fabricado

La extitular de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, Adriana “N”, detenida en diciembre pasado por el presunto delito de ultrajes a la autoridad en agravio de elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), aseguró que se encuentra en prisión por un delito que fue fabricado desde un escritorio.

A través de una carta que envió al periodista Ciro Gómez Leyva, indicó que el pasado 4 de marzo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional el delito, se realizó la audiencia en la que se analizó la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en diciembre y en la cual se ratificó esta sanción por un año más.

“El 4 de marzo acudí a la audiencia de terminación de plazo de investigación complementaria, se revisa la medida cautelar y la Juez impone prisión preventiva por un año, a pesar de que existe una reforma al delito de ultrajes, en donde la pena mínima es de seis meses y la máxima de dos años, ello a pesar de que existe un amparo concedido a mi favor y la Suprema Corte ya declaró inconstitucional este delito”, expone en la carta.

En la misma carta señala, que su único delito fue no intervenir en la detención de Jorge Fabián “N”, alcalde electo de Lerdo de Tejada, vinculado a proceso por el presunto delito de secuestro agravado, según el proceso penal 398/2021, e investigado bajo el proceso penal 405/2021 por presunto secuestro, y por su probable participación en el homicidio de Juan Carlos "N", hermano del exsecretario de Seguridad Pública Alejandro Montano Guzmán, cometido el pasado 12 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata.

Al respecto, la exfuncionaria de la Fiscalía manifiesta que nunca intentó agredir a los agentes ministeriales ni opuso resistencia al momento de ser detenida.

“Nunca les aventé el teléfono (a los agentes), pero esto consignaron en el reporte informativo, nunca opuse resistencia, ni siquiera me metí en la detención (de Jorge Fabián), ese es mi pecado. Jamás fui esposada por los supuestos agentes aprehensores, me pusieron a disposición por un delito fabricado desde un escritorio y fui expuesta y exhibida como mujer, filtraron mi fotografía, mi historia, incluso filtraron información y mintieron tratando de ligarme sentimentalmente con la persona que fue detenida por secuestro”, manifestó.

Ante los hechos, solicitó justicia, “por eso pido, ruego y lanzo un grito de ayuda, como ciudadana, como mujer, como madres de tres hijos y víctima de una gran injusticia para que me ayuden, estoy viviendo algo que jamás cometí, un delito que jamás cometí”.

“Debo confesar que escribo estas líneas con temor, con miedo, pero no puedo quedarme callada ante esto que me está sucediendo, no puedo no alzar la voz ante las injusticias que han cometido en mi contra, a la vez que lo que nos hacen a una nos pueden hacer a todas, lo que pido es justicia, sólo justicia”, concluyó.

Adriana “N”, fue detenida en diciembre pasado, luego de que presuntamente golpeó y rasguñó a agentes de la UECS, con la intención de evitar una orden de aprehensión en contra del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián "N".

Ambos fueron detenidos por elementos ministeriales y ella quedó a disposición de la FGE para ser investigada por presuntos ultrajes a la autoridad