Linchados y quemados, así murieron dos presuntos estafadores en Atzompa

SOLEDAD ATZOMPA. Ver.- Al parecer en la comunidad de Atzompa pobladores arrebataron a la Policía a dos presuntos estafadores.

El informe de la Policía indica que los inconformes les quitaron a la Policía Municipal a los detenidos para lincharlos y quemarlos, pero no precisa la hora.

Local Antes de morir en Xalapa, Lennin recorrió 6 hospitales y en ninguno lo recibieron

Los cuerpos fueron encontrados en el lugar conocido como Tepotzin, Teotlalco, perteneciente a este municipio.

Fue hasta que elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil realizaron varios patrullajes en la zona serrana, cuando encontraron, alrededor de las 19:45 horas, a unos patrulleros municipales, acordonando parte de un terreno.

De hecho no querían decir nada, la misma Policía no quería dar información al respecto e incluso no respondía el teléfono’, señaló uno de los investigadores, quien participa en las diligencias del caso.

Al verificar de qué se trataba, los estatales se dieron cuenta de que eran dos cuerpos calcinados, así como el ‘cascarón’ de un automóvil Chevrolet Aveo, los cuales al checar, resultó que eran los detenidos por presuntamente estafar a pobladores con la venta de materiales para la construcción.

Al ser cuestionados los policías preventivos presuntamente señalaron que los fallecidos fueron "arrebatados" por una turba enardecida.

Tras ello se dio parte a las autoridades ministeriales, por lo cual peritos criminalistas y detectives de la Policía Ministerial Acreditable (PMA), acudieron a tomar conocimiento y dar fe.

Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados oficialmente y los restos mortales fueron llevados alrededor de las 23 horas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarles le necropsia de ley.

"Por el momento sólo podemos decirles que son de Puebla" terminó uno de los investigadores, quien dijo que en el transcurso de las horas los familiares podrían llegar a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia (SUIPJ), para los trámites correspondientes.