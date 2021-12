Lo mataron a puñaladas durante riña, en colonia de Xalapa

Xalapa, Ver.- Un joven fue asesinado a puñaladas durante una riña registrada durante la madrugada de esta Navidad, en la calle Lorenzo de Zavala, de la colonia Revolución, en esta ciudad.

De acuerdo con testigos, el crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un grupo de personas pasaron a los golpes, aparentemente tras haber iniciado una discusión al calor de las copas.

En la gresca, uno de los involucrados recibió varias puñaladas, además de otras lesiones de consideración, a causa de los golpes. Al respecto, surgió la versión de que se escucharon detonaciones pero las autoridades no la confirmaron.

La línea de emergencia 911 fue alertada de lo sucedido y en auxilio se movilizaron paramédicos y policías, que hallaron al joven desangrándose.

Los socorristas intentaron salvarlo, sin embargo, al paso de unos instantes confirmaron su muerte y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Patrulleros de la Fuerza Civil, de la Policía Estatal y de la Municipal pusieron en marcha un operativo en los alrededores, sin que reportaran la captura de posibles involucrados. También acordonaron la zona.

El lugar del crimen fue recorrido por peritos criminalistas y agentes de la Policía Ministerial, que recabaron evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).