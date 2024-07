Localizan serpiente venenosa en vivienda de Camerino Z. Mendoza [Video]

Una mujer que habita cerca del río Blanco reportó la presencia de una serpiente al interior de su casa este lunes 8 de julio.

De acuerdo con una publicación de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza una vecina de la región solicitó apoyo para resguardar una serpiente que habría ingresado a su domicilio la noche del domingo 7 de julio.

Al sitio acudieron integrantes de colectivos como: “Las Chaneque Aventuras” y “Bicho Aventuras”, junto con la Coordinación de Ecología para verificar la presencia del reptil y capturarlo antes de que pudiera agredir a algún integrante de la familia que allí habita.

Una vez localizada la especie fue resguardada por los especialistas para posteriormente liberarla en una zona segura al interior del Bosque de los Ahuehuetes.

Se trató de un ejemplar de Nauyaca que si bien es inofensivo para el ser humano, sí contiene veneno que puede paralizar a pequeñas especies como anfibios, no obstante, muchas personas no saben distinguir entre una especie venenosa de una no venenosa y la mejor opción es llamar a un experto.

Si localizas anfibios o reptiles no los mates

De acuerdo con la información emitida en su cuenta oficial de Facebook durante la temporada de lluvias es común observar la presencia de estos reptiles en busca de refugios, así como otros anfibios como salamandras, ranas, entre otros.

Al tiempo dieron a conocer que para avistamientos de especies venenosas como la capturada cerca del río Blanco la población puede contactarse a los teléfonos 272 260 3685, 55 9168 5811 o 272 126 2111 y pedir apoyo a las corporaciones en caso de sentirse en riesgo.

Se le pide a la ciudadanía no dañar a estas especies pues en ocasiones se pueden confundir y no tratarse de una amenaza, no obstante, muchos de estos animales están en peligro de extinción debido al desconocimiento de la población. Por ello los expertos pueden auxiliarte y sacarlos de tu casa o jardín para reubicarlos en una zona segura.

