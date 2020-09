Matan a maestra en Amatlán; su hija transmite en vivo su asesinato

Amatlán de Los Reyes. Ver.- Una maestra fue asesinada a balazos la noche de este jueves, por hombres que la interceptaron a una cuadra de Palacio Municipal y se dieron a la fuga sin ningún contratiempo.

Se llamaba María de los Ángeles N, tenía 42 años, era maestra y vivía en la colonia Centro.

Foto: Fernando Coria | El Sol de Córdoba

La ejecución ocurrió cuando la mujer caminaba sobre avenida Independencia, y antes de llegar al recinto oficial fue interceptada por al menos un par de delincuentes armados con pistola, quienes sin mediar palabra le dispararon a corta distancia provocándole varias heridas y a la postre su muerte.

Minutos después, la hija de la hoy occisa realizó una transmisión en vivo por Facebook, asegurando que tiempo atrás habían recibido amenzas, y que su mamá le había pedido que ante cualquier situación hiciera público lo que pasaba

“Quiero grabar un ‘en vivo’ dónde está mi mamá que la acaban de matar para que todos sean testigos de los hechos, por favor quiero que sean testigos de los hechos por si algo me llega a pasar (…) Necesito que me apoyen por favor, estoy bloqueada de la cabeza ya que la mataron en mi cara y necesito por favor que me ayuden todas aquellas personas que tengan licenciados, abogados, que manden a gente, a reporteros”, dice la joven.

#VIDEO📹 Tras diversas amenazas, hija de la maestra María de los Ángeles de Jesús, transmitió en vivo el homicidio de su madre en Amatlán, Veracruz ➡ https://t.co/DEtJRPfOXt pic.twitter.com/OB2fQz2WgG — @LetraRoja (@LetraRoja2) September 4, 2020

El suceso alertó a los vecinos, quienes dieron parte al número de emergencia 911, por lo que de inmediato llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia de Veracruz (SAMUV), pero sólo fue para confirmar su fallecimiento.

También llegaron elementos de la Policía Municipal y del Estado, quienes acordonaron el sitio para que posteriormente las autoridades ministeriales realizaron las diligencias de ley a fin de dar fe, y proceder al levantamiento del cuerpo, el cual sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarle la necropsia de rigor y oficializar las causas de muerte.

El cadáver sería identificado y reclamado por los familiares, por lo cual esperarían a comparecer ante la Fiscalía local para ser interrogados al abrirse una carpeta de investigación por el delito de homicidio, en contra de quién o quienes resulten responsables.