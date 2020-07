“Me destrozaron, era mi única hija, exijo justicia”, dice madre de joven asesinada

Este lunes se realizó la audiencia de vinculación a proceso de Aldo Adán “N”, señalado de matar a la joven Silvia Jazmín en agosto de 2019 en Minatitlán. Familiares y amistades de la mujer estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía para pedir que se investigue el crimen y castigue al imputado si resulta responsable.

Cerca de las 11 de la mañana llegó el acusado a las salas de juicios orales en el reclusorio Duport Ostión de Coatzacoalcos, custodiado por elementos de seguridad. Esta persona fue detenida en Córdoba la semana pasada, tras notificarle los agentes ministeriales de su presunta participación en el crimen de Silvia Jazmín, quien fue asesinada, presuntamente ultrajada y su cuerpo calcinado.

Silvia Alpuche, madre de la joven, llegó acompañada por la defensa legal y un grupo de aproximadamente 40 personas que con pancartas pidieron se haga justicia. Ella dijo que si el hombre es inocente como lo ha reiterado en repetidas veces, que lo demuestre. “Por qué escapó, dejó su trabajo y estuvo escondido, porque si yo fuera inocente doy la cara y no escapo”, expresó.

“Ustedes no saben cómo me entregaron a mi hija, a mi única hija, me la destrozaron señores eso es algo que jamás olvidaré y que me destrozó la vida”, grito Silvia Alpuche afuera de los juzgados.