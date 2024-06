Mujer salva a 3 jóvenes de morir en incendio de un auto tras accidente en Alvarado

Boca del Río, Ver.- La valentía de Elena Velázquez le salvó la vida a tres jóvenes que por la mañana de este viernes, 14 de junio, estuvieron a punto de morir calcinados tras volcar su unidad en la carretera Antón Lizardo a la altura del puente el Jiote en el municipio de Alvarado.

¿Cómo ocurrió el accidente cerca del puente el Jiote en Alvarado?

Presuntamente el accidente se originó cuando el conductor del automóvil trató de esquivar un animal que salió a la carretera, pero al dar el volantazo, salió proyectado de la carpeta asfáltica con dos personas más a bordo.

¿Cómo fue que Elena salvó la vida de los jóvenes tras el accidente en Alvarado?

Elena Velázquez quien pasaba por ahí y no dudo en ayudar, relató que venía sobre la carretera, acompañada de su papá y sin pensarlo dos veces, corrió a ayudar a los jóvenes ante el temor de que el carro se prendiera en llamas.

“Yo corrí, le dije a mi papá date vuelta, tenemos que sacarlos porque ese coche va a prenderse, le dije no papá no podemos dejar a esa gente no sabía no quieres eran, brinque, corrí y uno de los muchachos estaba completamente inconsciente, dentro del carro y dos de ellos estaban afuera. Los agarré de la espalda y lo arrastré, los otros dos como pude los fui jalando. Ellos gritaban se va prender esto, corra, no podía dejarlos solos”, expresó.

En pocas horas, el nombre de Elena Velázquez se hizo viral tras su hazaña y convertirse en la heroína del día.

Por su parte el director de Protección Civil de Alvarado, Daniel Eduardo Romero Pilar, señaló que los cuerpos de emergencia reportaron el incendio de una camioneta que había caído al vacío y que se encontraban personas en su interior.

Mencionó que se trasladaron elementos de Protección Civil con la Policía Municipal para prestar auxilio y se encontraron con la sorpresa de que una ciudadana se encontraba apoyando a los jóvenes.

“Nos mencionan que ya estaba una ciudadana sacando a los tres masculinos del vehículo, posteriormente dimos la atención primaria, con apoyo Bomberos para evitar que el incendio se fuera al pastizal también se dio el apoyo de la ambulancia para trasladar a los lesionados”, dijo.

Los jóvenes se trasladaron conscientes al Hospital de Boca del Río con algunas lesiones, mientras que la unidad quedó hecha cenizas.