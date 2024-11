Once mascotas perdieron la vida durante incendio en Infonavit Casa Tamsa

Boca del Río, Ver.- El preludio de la navidad se convirtió en la peor pesadilla para la familia de Luz Angelica Morales Rivera luego de que un incendio dejó hecha cenizas su vivienda en donde además de que no quedó ningún artículo funcional, también murieron once mascotas.

El olor a quemado de las calles de Ramón Aguilera entre Domingo Utrera y el Parque Solidaridad en el Infonavit Casas Tamsa se mezcla con la tristeza y la angustia de la familia, que un día antes salió a disfrutar del desfille navideño sin imaginar que más tarde su casa se perdería entre el fuego por la presunta explosión de un tanque de gas.

Luz Angelica Morales Rivera, una de las dueñas de la propiedad siniestrada, explica que la casa era una herencia de su padre, ella llegó a vivir en el lugar cuando apenas tenía tres meses y actualmente era habitada por ella y su hermana y sus respectivas familias, nueve integrantes en total, tres de ellos menores de año y medio, dos años y siete.

Relata que el miércoles se alistaron distraerse en familia, pero una corazonada los alertó de que algo estaba sucediendo.

“Nosotros fuimos al desfile de la caravana, cuando regresamos ya había pasado todo, nos comentaron que se prendió el garaje y subió a la parte de arriba, se quemó toda la casa, creo que fue un tanque de gas, no quedó nada (..) había un presentimiento de que no queríamos ir al desfile, los niños estaban inquietos, no querían estar allá, decían ya vámonos, ya vámonos y cuando veníamos en camino nos hablaron de lo que estaba pasando, pero fue en cuestión de minutos”, expresa.

Durante el incendio, su mamá, su hermana y sus sobrinos lograron ponerse a salvo con la ayuda de otro hermano y de su papá, sin embargo, once mascotas fallecieron durante el incendio.

“Mis perritos se asustaron y se fueron debajo de la cama, solo una salió a la terraza, pero se me murieron ocho machos y tres hembras, solo sobrevivió una perrita, fue dolorosa sacarlos entre las cenizas, yo siempre he sido amante de los animales, los trataba como hijos y no me quedó más que una”, manifesta.

La vivienda quedó inhabitable

El incendio arrasó con todo en ambas plantas, se llevó desde enseres domésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, pantalla, computadoras, ropa, zapatos y la casa quedó inhabitable.

Incluso el ayuntamiento de Boca del Río envió al personal de Protección Civil para evaluar los daños.

Durante el incendio, su mamá, su hermana y sus sobrinos lograron ponerse a salvo con la ayuda de otro hermano y de su papá, sin embargo, once mascotas fallecieron | Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Vamos a esperar a Protección Civil pero la casa está inhabitable, la estructura colapsó, los techos se pandearon, todo se desbarató, se cayó el concreto de los techos, las tasas quedaron destruidas”, indica.

Tras el incendio, mencionó que han recibido todo el apoyo de los vecinos y de la gente, sin embargo se encuentran en la incertidumbre de cuál será su hogar, pues de momento no puede regresar a la casa y no saben cuánto tiempo tardarán en volver.

El jueves, 28 de noviembre, con apoyo de los vecinos, sacaron todos los artículos y muebles quemados, los cuales fueron levantados por volteos que proporcionó el ayuntamiento de Veracruz.

Las personas que quieran ayudar pueden comunicarse al 2292576083 para ofrecer toda la ayuda posible a esta familia que lo perdió todo.

