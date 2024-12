Siete policías pasarán 48 años presos por desaparición forzada del exalcalde de Tepetzintla

Los siete expolicías municipales de Álamo por la desaparición forzada del exalcalde priista de Tepetzintla, Crescencio Vera Vidal, fueron condenados esta noche a una pena de 48 años de prisión, aunque la víctima no ha sido localizada, según el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica.

Los ahora prisioneros eran elementos en activo de la Policía Municipal de Álamo cuando cometieron el delito, según la Fiscalía General del Estado.

"La juez de Pacho (Viejo) ha sentenciado con una pena de 48 años de prisión a cada uno de los siete acusados por el delito de desaparición forzada en agravio de Crescencio Vera Vidal", señala el colectivo.

La sentencia les fue dada a conocer a los detenidos en audiencia de esta noche; seis de los delincuentes se encuentran en el penal de Pacho Viejo y otro más en Tuxpan.

El pasado martes, la autoridad judicial dio el fallo condenatorio en contra de los siete involucrados en la desaparición forzada de Crescencio Vera Vidal, registrada el 17 de marzo de 2021.

Posteriormente, hoy les notificó la pena que deberán purgar en prisión, pues los siete fueron declarados culpables durante el Juicio Oral 78/2023.

¿Quién es Crescencio Vera Vidal?

Crescencio Vera Vidal fue alcalde priista de Tepetzintla en el periodo 1995-1997 y fue interceptado en el tramo carretero Cazones–Tuxpan por elementos de la Policía Municipal de Álamo, en el norte del estado.

Al momento de su desaparición, la víctima ejercía como director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en el municipio de Cazones.

A causa de su desaparición, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones de ley, además de que la Comisión Estatal de Búsqueda realizó la ficha 21/C1 0156U-21ZN.

Incluso, la FGE ofreció una recompensa de 250 mil pesos a cambio de información que ayudara a localizar a Crescencio Vera Vidal; lo anterior consta en el número extraordinario 164 de la Gaceta Oficial del Estado, en la que se da a conocer el Acuerdo 05/2022, con fecha de publicación del 26 de abril de 2022.

Lo policías de Álamo fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial el 28 de diciembre de 202; en ese entonces aún formaban parte de la Policía Municipal de Álamo.

Los siete quedaron a disposición de un juez con sede en Pacho Viejo, quien finalmente los encontró culpables y condenó hoy a 48 años de cárcel.

Sin embargo, el caso no ha concluido, pues Crescencio Vera Vidal no ha sido localizado y sus familiares no pierden las esperanzas.

Los sentenciados son: Alfonso "N" Gilberto "N", Rolando "N", Noé "N", Francisco "N", Villaruel "N" y Bayardo "N", de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.