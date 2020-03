Por evitar chocar con una camioneta, tráiler cae al río

Orizaba, Ver.- Un trailero resultó lesionado al caer con su vehículo al río ubicado atrás de la unidad habitacional Fidel Velásquez, por evitar arrollar una camioneta en la cual viajaba una familia.

El operador explicó que conducía el tráiler azul, marcado con el número económico 085, el cual remolcaba una caja seca de aluminio, con destino a la empresa arrocera.

Por ello circulaba sobre avenida Orizaba, pero justo atrás de la unidad habitacional Fidel Velásquez, el conductor de una camioneta en la cual al parecer iba una familia, rebasaba e invadía su carril.

Policiaca Después de 3 años de haber matado a una mujer, es detenido

“Por eso fue que me orillé para no llevármelos, pero no pude controlar el tractor y me salí, los de la camioneta se fueron”, señaló en entrevista el operador accidentado.

Debido a la maniobra del trailero, él y el vehículo a su cargo cayeron a un desnivel de aproximadamente 50 metros de profundidad, en donde quedó lesionado y el automotor severamente dañado.

No hubo mayores daños, ya que el tractocamión y la caja seca no dañaron las viviendas que se encuentran abajo, por lo que operadores de grúas serían los encargados de sacar el vehículo del desnivel.

El accidente fue reportado al número de emergencias 911, por lo cual al sitio se presentaron elementos de Tránsito y Policía Municipal para el abanderamiento correspondiente.

Cabe señalar que debido a esto, la circulación en avenida Orizaba fue cerrada en su tramo ubicado atrás del conjunto habitacional mencionado, con el fin de evitar contratiempos y agilizar la recuperación del tráiler.