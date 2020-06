Por tala clandestina en Pico de Orizaba, queman autos y tienda de abarrotes

Calcahualco, Ver.- El conflicto entre pobladores del municipio de Calcahualco continúa, esto a raíz de la tala inmoderada de árboles en el Parque Nacional Pico de Orizaba y amenazas que se han tomado de manera personal entre familias; anoche quemaron autos y una tienda en la comunidad de Tlacotiopa y esta mañana fueron lo inconformes a tomar Palacio Municipal.

De acuerdo con la información que se recabado de la zona serrana, en las faldas de volcán pico de Orizaba, anoche se armó un pleito y personas de la comunidad de Tlacotiopa se llevaron a dos hombres de la congregación Vaquería.

Todo el pueblo de Vaquería se unió y subió a Tlacotiopa para rescatar a los dos que había sido prácticamente privados de su libertad, ellos mencionan “fueron secuestrados”. La situación armó la revuelta y quemaron al menos cinco autos y una tienda de abarrotes, hasta que les entregaron a sus conocidos.

Al mediodía de este lunes se informó que pobladores de la comunidad de Jacal y Vaquería habían bajado a Palacio Municipal. El lugar se encuentra cercado y no permitieron la entrada de elementos de Seguridad Publica al municipio que está sitiado por pobladores, pues se habla que hubo un muerto que resultó de este conflicto, pero la Fiscalía no había tomado conocimiento, ya que no permiten que las autoridades suban al lugar.

La noche del viernes, pobladores de la comunidad de Jacal bajaron hasta la Fiscalía de Huatusco para denunciar a las familias de la comunidad de Tlacotiopa quienes son señalados de estar acabando con el Parque Nacional Pico de Orizaba, donde han sido taladas ya varias hectáreas de árboles.