Denuncian a precandidato a alcalde por presunta agresión

Papantla, Ver.- El precandidato a la alcaldía de Coxquihui, por el Partido Fuerza Por México, Fernando “N”, fue denunciado por presuntas lesiones y amenazas de muerte por parte de un profesor, al que supuestamente agredió en aquel municipio de la sierra Totonaca.

Es por ello que el agraviado, profesor Alejandro "N", acudió la tarde de este jueves a interponer la correspondiente denuncia ante la Unidad de Procuración de Justicia de Papantla.

Ahí relató a la Fiscalía que por la mañana, alrededor de las 09:30 horas, se encontraba junto con otros trabajadores, en la Capilla del Barrio de San Judas Tadeo, ubicada en localidad de Chihuixcruz, perteneciente al municipio de Coxquihui, donde estaban esperando una camionada de grava para labores de rehabilitación del curato.

Local Diputado veracruzano denunciará actos anticipados de campaña en Morena

Fue a poco tiempo de arribar la unidad pesada con la grava, que llegó al lugar una persona que identificó como Fernando “N”, precandidato a la alcaldía de Coxquihui, por el Partido Fuerza Por México, de quien dijo que al descender del coche en el que se transportaba le propinó una cachetada.

“Me dio en el oído y me tiró al suelo, después me dio unas patadas en la espalda y cabeza, posteriormente me dijo: vas a valer … te voy a matar hijo de tu… a ti, a tu hermano, a los Tiburcios, yo voy a ganar”, relató la supuesta víctima.

En ese sentido aseguró tener temor, ya que fue amenazado de muerte, “por eso vine a denunciar, vengo a nombre del pueblo de Chihuixcruz, no quiero que les pase lo que me pasó a mi”, señalando que testigos de los hechos fueron trabajadores que se encontraban colocando la cimbra en el curato.

Al final de la agresión, “intervino una comadre, que le pidió que me dejara, me quise levantar, no pude porque estaba noqueado, después, cuando pude incorporarme, me dio una patada en el trasero y me dijo, lárgate, no te quiero ver aquí hijo de tu…”.

El denunciante, atribuyó la agresión a la efervescencia política que existe en el municipio, pero afirmó, que en ese momento no andaban haciendo proselitismo, sino que se encontraban trabajando en la rehabilitación de la capilla, y por lo que llegase a ocurrirle a él y a su familia, responsabilizó directamente a Fernando “N”.

Así, tras haber acudido a presentar su denuncia, estos hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación 395/2021, por lo que la autoridad comenzará a realizar las indagaciones correspondientes.