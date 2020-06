Roban ambulancia de clínica del IMSS para trasladar paciente que tuvo Covid

COSCOMATEPEC, Ver.- Habitantes de Tetelzingo, del municipio de Coscomatepec, despojaron de una ambulancia a la clínica del IMSS en esa cabecera municipal para acudir al Hospital Regional "Río Blanco" por un paciente dado de alta por aparente Covid-19.

Los hechos ocurrieron anoche, cuando los lugareños se organizaron para apoderarse violentamente de la ambulancia, pues según carecían de recursos para pagar el servicio, de acuerdo con las autoridades.

Local Por Facebook SEV orientará a aspirantes de bachillerato y universidad

Sin embargo, al llegar al hospital, con sede en Río Blanco, el personal médico les dijo que la ambulancia que llevaban no era apta para el traslado del paciente, pues además de que no contaba con tanques de oxígeno, no llevaba personal especializado para la atención del paciente.

Posteriormente, los vecinos se organizaron para solicitar una ambulancia adaptada para la atención y traslado de pacientes Covid–19 en Córdoba.

Mientras tanto, la ambulancia que tomaron de la clínica de Coscomatepec la dejaron abandonada en las inmediaciones del Hospital Regional "Río Blanco".

A causa del reporte del robo de la ambulancia, elementos de la Policía Estatal y de otras corporaciones, incluidos militares, implementaron un operativo en busca de la unidad, que más tarde fue recuperada.

Al respecto, las autoridades sostuvieron que la clínica del IMSS procedería legalmente en contra de quienes resulten responsables.