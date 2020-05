Roban fonda que regala comida a personas desempleadas por contingencia de Covid-19

Veracruz, Ver.- Sujetos no identificados robaron víveres y vandalizaron la fonda de la señora Erika Rodríguez, mejor conocida como Doña Kika, la cual regala comida a personas necesitadas y desempleadas por la contingencia del COVID19.

Narró que la mañana de este martes llegó a las 8 de la mañana a su negocio localizado en la zona centro de la ciudad, y descubrió que la ventana principal del negocio había sido allanada.

Al ingresar observó que le habían robado insumos con los cuales prepara los alimentos que diariamente regala a personas necesitadas, además de haber vandalizado su cocina.

Su local está ubicado en Zamora entre Cinco de mayo y Madero en la colonia centro.

La entrevistada dijo tener sospechas que no se trató de un acto de delincuencia común sino de un acto de venganza o de alguien que no está de acuerdo con la labor que realiza, pues no le sustrajeron electrodomésticos ni objetos de valor.

Pese a ello descarta que vaya a suspender la entrega de comida porque se trata de una convicción y de un acto de solidaridad en estos momentos de crisis económica y social que ha generado la pandemia.

Indicó que no presentará denuncia penal, pues la policía que llegó le indicó que sólo iba a perder tiempo y que ellos estarían más pendientes de vigilar ese local.

Sin embargo, Doña Erika pidió el apoyo de la ciudadanía para poder preparar los alimentos que ofrece a personas necesitadas, pues indicó que no cuenta con los recursos económicos para llevar a cabo esta labor sola.

Recordar que desde hace dos meses, la señora Erika Rodríguez, obsequia comida a personas que se han quedado sin trabajo y sin ingresos por la contingencia sanitaria.

Todos los días a partir de las 12:30 del día reparte alimentos a quienes tengan hambre y lo soliciten.

A raíz de que su labor se hizo pública en redes sociales y medios de comunicación, diariamente entre 60 y 70 personas se acercan a su local en busca de comida.

Adelantó que pronto desalojará el local pues el dueño ya se lo pidió, sin embargo dijo que buscará un local que este en el centro histórico para poder seguir regalando alimento a gente necesitada.