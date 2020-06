Se quedan sin... comida; otra vez roban en fonda que apoya a desempleados

Veracruz, Ver.- De nueva cuenta personas desconocidas ingresaron a robar a la Fonda "Kika", establecimiento ubicado en el centro de la ciudad que desde que inició la pandemia por coronavirus brinda comida gratis a las personas afectadas por la crisis que causó el Covid-19.

Erika Rodríguez García, propietaria del negocio, señaló que en esta ocasión ingresaron por la puerta principal y robaron algunos electrodomésticos, por lo que es la segunda ocasión que sufre un ataque en plena emergencia sanitaria.

Nuevamente sufrí robo en mi local, en esta ocasión me robaron aceites y mi licuadora, ya empezaron a llevarse los electrodomésticos, ya quité mi clima porque no me lo vayan a robar

La propietaria indicó que al llegar a su local encontró el cristal de la puerta principal roto, después de verificar que se había tratado de otro robo, hizo el llamado a la policía pero no tuvo una respuesta positiva.

Policiaca Otro golpe al Cártel de Jalisco; detienen a jefe de plaza

Ya llamé a la policía y me dijeron que no tiene caso que presente mi denuncia porque no van hacer nada en la Fiscalía, porque como no hay pruebas en contra de nadie la van a archivar y hacer a un lado

A penas la semana pasada, el 26 de mayo, la fonda de Kika fue robada y vandalizada por personas desconocidas, quienes se llevaron sacos de arroz, monederos que vendía en el lugar para recaudar fondos y dejaron tirado por el suelo los ingredientes que guardaba en el refrigerador.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la propietaria del establecimiento sufre de un robo, ya que antes de la pandemia se registraron al menos dos robos más sin ningún detenido.

El negocio se localiza en la calle Zamora casi esquina 5 de Mayo, a una cuadra del Palacio Municipal de Veracruz, por lo que la propietaria lamentó que prevalezca la falta de vigilancia.

Sin embargo, señaló que esto no es impedimento para continuar con su labor altruista y esta misma semana buscará un nuevo lugar para instalar su negocio y continuar con la entrega de alimento a quienes lo necesitan.