Taxista intentó incorporarse a libramiento y provocó accidente

PAPANTLA, Ver.- Al no hacer alto total al tratar de incorporarse de la calle Colegio Militar al libramiento de la ciudad, un taxista no pudo evitar impactar otra unidad particular, que circulaba con dirección a Poza Rica.

A causa del accidente resultó una mujer lesionada y daños materiales superiores a los 150 mil pesos, además de una intensa movilización de los cuerpos de emergencia hasta dicho lugar.

Los sucesos fueron en las inmediaciones de una gasolinera, en donde Luis Antonio "N", de 29 años de edad, con domicilio en la comunidad de Puente de Piedra, perteneciente a este municipio papanteco, manejaba un taxi Nissan Tsuru.

El taxista chocó su unidad contra una camioneta Volkswagen Sportvan de color rojo, conducida por Andrés "N", de 62 con domicilio en esta ciudad, quien iba acompañado por la profesora Maribel "N", de 56 años de edad, quien resultó con golpes en diversas partes del cuerpo y que ameritó su traslado a un centro hospitalario.

Al lugar acudieron personal y unidades de la Cruz Roja Papanteca, Escuadrón Nacional de Rescate, Protección Civil, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Policía Municipal, quienes apoyaron a los lesionados, además de que abanderaron para evitar otro percance.

De los hechos tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional en su División Caminos, poniendo a disposición de las autoridades correspondientes el correspondiente parte de accidente.