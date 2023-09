Día de accidentes en Xalapa: van 7 motociclistas lesionados

Técnicos en urgencias médicas de distintas corporaciones han brindado atención hasta el momento a siete motociclistas que se accidentaron este día en puntos distintos de la capital veracruzana; los conductores de las unidades de dos ruedas fueron canalizados a hospitales para ser atendidos oportunamente.

Los primeros percances ocurrieron la mañana de este día y causó movilización de paramédicos y policía; estos últimos se encargaron de abanderar la zona en donde quedaron los lesionados.

El primer percance lo reportan en la calle Carlos A. Carrillo de la colonia del Maestro; en ese punto hubo asistencia de socorristas que se encargaron de darle atención a un joven al que luego trasladaron a un hospital para descartar una lesión que exponga su vida.

Con el paso de los minutos, otro grupo de socorristas brindó apoyo a una segunda persona; en esta ocasión ocurrió en la avenida Ruiz Cortines, muy cerca de conocida tienda de autoservicio; igualmente brindaron la atención al lesionado y lo llevaron a un hospital.

Posteriormente en la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con la calle Pípila, se presentó la tercera persona accidentada a bordo de una motocicleta, por lo que fue necesaria la presencia de los especialistas en primeros auxilios que fueron alertados por testigos a través del número de Emergencias 911.

A la altura de la gasolinera que se encuentra en la avenida Miguel Alemán, otro accidente en moto se desarrolló y también recibió atención el conductor al que trasladaron a un nosocomio.

En el transcurso de la tarde se presentó el quinto percance, entre un vehículo de alquiler y un motociclista esto se desarrolló en inmediaciones del Fraccionamiento de La Pradera, a la altura del puente que conduce a la colonia Bugambilias.

En el camino Antiguo a Naolinco reportaron un sexto motociclista accidentado que fue embestido por una camioneta; el lesionado fue atendido por paramédicos de la SSP; se trató de una mujer.

El séptimo ocurrió en la colonia Rafael Lucio; en ese punto, paramédicos ayudaron a una niña que fue golpeada por un motociclista.

Debido a esta situación autoridades viales piden a los automovilistas y motociclistas conducir con precaución y respetar las señales de tránsito que se encuentran colocadas en distintos puntos de la ciudad para evitar este tipo de accidentes.

Igualmente recomiendan respetar el paso de cortesía y los pasos peatonales, además de no conducir a velocidad inmoderada; a los motociclistas les piden portar los implementos de seguridad y no rebasar por la derecha para no provocar algún accidente que exponga sus vidas y la de terceros.