Exigen seguridad ante aumento de robos en Geo Villas

Veracruz, Ver.- Habitantes de los fraccionamientos Geo Villas del Puerto y Casas Díaz en Veracruz exigen a las autoridades locales y estatales redoblar las acciones de seguridad en la zona ante el aumento de robos de llantas de autos, motocicletas y viviendas.

En menos de quince días, un grupo de ladrones saquearon una casa, desmantelaron dos autos y robaron por lo menos tres motocicletas; una de estas era propiedad de un joven que perdió su empleo debido a que la moto era esencial para realizar su trabajo.

Leer más: Confisca SSP 5 vehículos en el puerto de Veracruz

Según los habitantes, el aumento de los robos es debido a que varias luminarias de ambos fraccionamientos no sirven y aunque se denunció en su momento al ayuntamiento, “como ya van de salida” no hicieron nada.

Local Te pueden robar el aguinaldo; así puedes cuidarlo

Por ello, los ladrones se apoyan en la oscuridad para cometer una serie de delitos que van desde saqueo de viviendas, robo de motocicletas, robo de llantas y de automóviles.

Yahir Bravo, uno de los afectados comenta que en la última semana los robos se presentaron en el condominio Almatea, donde los ladrones se llevaron la motocicleta de su hermano e intentaron ingresar a una vivienda y el momento quedó grabado en una cámara de vigilancia.

“El robo de la motocicleta fue sobre las 4:00 de la madrugada porque quedó grabado en video y los ladrones quisieron entrar a otra casa, pero ya no les dio tiempo, pero hace unas semanas saquearon una vivienda de este mismo circuito y se llevaron televisiones, computadoras, realmente es preocupante la situación que se vive porque son muchas las luminarias que no sirven queda todo muy oscuro y no hay vigilancia de policías”, externa.

Mario Sosa Hernández, otro de las víctimas menciona que su carro fue cristaleado hace unas semanas.

De la misma manera en el condominio Tuxpan, un vehículo Ford Fiesta fue desmantelado ya que los ladrones dejaron la unidad sobre unas piedras y se robaron las llantas y algunos objetos que había en su interior.

Los vecinos de ambos fraccionamientos piden a los elementos de la Policía Estatal realizar rondines para tratar de atrapar a los ladrones que huyen hacía la zona de Los Predios o hacía la colonia Rosa Borunda.