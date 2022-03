Ya investigan quién colocó granada cerca de bar, en Xalapa

El regidor titular de la Comisión edilicia de Policía y Prevención del Delito del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, reconoció el hallazgo de una granada en las inmediaciones de un bar en la avenida Araucarias de la ciudad, por lo que destacó que ya se está investigando.

"Lo atendió la policía Estatal y acudió la Policía Municipal, es real que se encontró una granada ahí, lo que están investigando por parte de la fiscalía es si la aventaron o si alguien de adentro la aventó".

Policiaca Granada en bar de Xalapa: ¿explotó? Todo lo que debes saber del artefacto El edil apunta que las investigaciones siguen su curso por lo que prefirió no abundar al respecto, aunque destacó que no haya consecuencias que lamentar. "Afortunadamente no hubo consecuencias, pero es algo preocupante para todos nosotros, la fiscalía está haciendo su labor y la policía estatal en cuento haya un informe oficial se los haremos llegar", refiere. Sobre la conformación de la policía municipal señala que es un reto incrementar el número de elementos operativos, aunque reconoció que aún no se emite la convocatoria.

"Es un reto y hay que cumplirlo por el número de población que tenemos en Xalapa, necesitamos más elementos operativos, afortunadamente el fin de semana ya le dimos el banderazo a los 40 vehículos que recibimos y no estaban en operaciones".

Sostiene que contar con suficientes elementos que integren la Policía Municipal es un compromiso que debe cumplirse, actualmente se tienen alrededor de 400 elementos en dos turnos, los cuales atienden más de 600 colonias, por lo que se pretende llegar a tener 800 elementos.

"Ya están funcionando y ahora lo que necesitamos son más policías precisamente si ya tenemos más patrullas necesitamos este año contratar más policías y que en estos cuatro años llegar a la meta para que se cumpla las metas de esta administración".