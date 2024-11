Autoridades deben respetar logros de la mujeres contra la violencia de género: activistas de Sonora

HERMOSILLO. Lograr que se establezcan mecanismos de seguridad y protección para mujeres como las Alertas de Violencia de Género no ha sido un camino fácil y aun cuando se apliquen no se garantiza su cumplimiento.

De acuerdo con Leticia Burgos Ochoa, en algunos casos, como en el de Sonora, la activación de la Alerta de Violencia de Género en la entidad no ha representado una solución completa para resolver las agresiones de las que son víctimas las mujeres.

En entrevista para El Sol de Hermosillo, la integrante fundadora de la Red Nacional de Alertistas, mencionó que a más de cuatro décadas de lucha por los derechos de las mujeres siempre ha tocado nadar contra corriente.

México Violencia de género en México: el desafío de implementar mecanismos de protección para mujeres

Aun así, consideró que queda la satisfacción de hacer valer las garantías de miles de mujeres en México.

Demostramos que la autoridad se ve obligada a cumplir con normas que logramos a base de pactos

Leticia Burgos

También dijo que al existir pendientes importantes por resolver por parte de las autoridades ha causado que no se logre cumplir con lo establecido para resolver las agresiones hacia las mujeres.

"La Alerta de Género ha sido positiva, es acertado que se haya acudido el movimiento a ese derecho, único en América Latina, porque la sociedad civil puede solicitarla, esta figura de protección de derechos humanos que la sociedad puede acudir en este caso a la Secretaría de Gobierno y del País”, expuso.

Como un ejemplo, la fundadora de la Red Nacional de Alertistas, cuestionó que a más de tres años de haberse instaurado ese mecanismo en Sonora no se ha alcanzado el objetivo que es salvaguardar los derechos de las mujeres, ya que continúan los feminicidios y demás agresiones, sin que alguien actúe para evitarlo.

“Hay una declaratoria solicitada desde 2019 por agravio comparado que ni dictamen tiene, han dejado de hacer su tarea para atender la legalidad", expresó, en referencia a que ninguno de los tres niveles de gobierno ha cumplido a cabalidad con alguno de los 31 puntos incluidos en el documento oficial de la alerta sonorense.

Recordó que fue en 2015 la primera ocasión en la que se solicitó desde la Red Feminista Sonorense que se hiciera vigente dicho protocolo, sin embargo, les fue negada la petición; en el 2017 volvieron a intentar.

Fue hasta el 2019 cuando se presentó una nueva solicitud a nivel estatal y nacional para que se activará la declaratoria por violencia feminicida y por agravio comparado, cuya decisión de postergó dos años.

"A Sonora en 2021 se declara la alerta de violencia de género en contexto político como una jugada más que voluntad para atender problemática del feminicidio, que desde 2015 colocamos como necesidad impostergable que el gobierno de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich asumiera reto de declarar alerta en Cajeme", expresó.

Durante el lapso de 2017 a la fecha, esta entidad se ha colocado entre los primeros lugares en violencia familiar, además de que no ha dejado de ocupar el primer lugar en denuncias al 911 por violencia de género, una tendencia preocupante, subrayó.

"La voluntad ha sido nula, pasan años y ahora tres años (con el Gobierno estatal actual), pero la incidencia feminicida no ha bajado, podrán decir lo que quieran, pero asesinatos a mujeres por ser mujeres, sea feminicidio, homicidio doloso o culposo, no bajamos... Es un desaseo que la autoridad no cumpla con la Ley", fustigó.

El mecanismo establece que es de emergencia y que de manera coordinada deben operar sistemas estatales y municipales, sin embargo, en ningún municipio funciona para prevenir, atender, reaccionar, para encarar el feminicidio, si se aplicara la ley, voluntad y presupuesto, enfatizó que se cumpliera con las 31 acciones expuestas, que comprenden 11 de prevención, ocho de seguridad, siete de justicia y cinco relacionadas con la reparación de daños.

Criticó a las autoridades que afirman que sí hay un cumplimiento de la alerta, puesto que a su parecer hay muchas asignaturas pendientes por solventar, más si a estas alturas las mujeres que tienen el valor a denunciar, no encuentran protección.

"No sé de dónde sacan que la alerta sí se ha cumplido, que digan en qué municipios están creados los sistemas municipales; se debe difundir que se está en una alerta, plantear integrar un programa de emergencia, en ningún municipio se ha dirigido presupuesto, como parte del resolutivo desde el 2022-2024 se etiquetó recursos, pero no hay fondo para atender la alerta", señaló.

Otros programas para apoyar mujeres

En cuanto al programa Salva, que fue creado en el gobierno de Alfonso Durazo, Burgos Ochoa reconoció ese esfuerzo, aunque aclaró que va dirigido a encarar la violencia familiar, sin contemplar un elemento grave que es la violencia comunitaria, la que se desprende del crimen organizado que se lleva a menores y adultos, por lo que no se atiende la violencia de género a fondo, al poner como ejemplo lo que ocurre con la violencia extrema en Caborca, Sonora.

Un caso que demuestra, comentó, que no hay capacitación para atenderse reportes de violencia de género es el asesinato de Alma Lourdes en Cajeme, quien murió por los disparos que realizó presuntamente un hombre ya detenido, pero que momentos antes había amenazado con actuar de forma violenta por la defensa que hizo la víctima a su hermana.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Desestimaron el reporte que pudiera haber sido más grave, hay responsabilidad de Estado, de servidores públicos, pasó más de un año, cuando hay casos que a las dos semanas y ya hay carpeta puesta a disposición, cuando quieren ventilar de inmediato, aún en este momento está a reserva, porque puede ser apelada la causa. Dónde está la reparación del daño que establece la alerta, que significa un programa de erradicar la violencia, pero no existe en Sonora", aseveró.