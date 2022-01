Liberan a cuatro personas por falta de pruebas en caso del bebé Tadeo

Cuatro de los 21 detenidos por el caso del bebé Tadeo hallado muerto en un contenedor de basura del penal de San Miguel, fueron puestos en libertad; al resto, 17, se les dictó auto de vinculación a proceso por lo que permanecerán en prisión.

Tras una larga audiencia que inició la mañana del domingo y concluyó la madrugada de este lunes, el juez que conoció del caso halló suficientes elementos de prueba para considerar que 17 de los 21 asegurados, podrían ser responsables de los hechos que se les imputa.

Por lo anterior dictó auto de vinculación a proceso para esos detenidos. No obstante, en el caso de cuatro, tres mujeres y un hombre, no encontró elementos que supusieran o sustentaran su responsabilidad por lo que dictó auto de no vinculación a proceso y ordenó su inmediata libertad.

Para los que quedaron sujetos a investigación por los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, así como encubrimiento, el juez de la causa ordenó que sobre ellos prevaleciera la medida cautelar de prisión preventiva necesaria o justificada.

Ante esta situación, los 17 permanecerán en el Cereso de Tepexi de Rodríguez, por todo el tiempo que dure la investigación en su contra.

Fue el 13 de enero cuando se reveló el hallazgo del cadáver de un bebé en el penal de San Miguel; más tarde con las investigaciones se supo que se trataba de un pequeño nacido en la Ciudad de México, donde murió debido a una complicación médica.

Aunque fue sepultado en un panteón de Iztapalapa, fue exhumado y trasladado al penal de San Miguel, cuyo motivo, aún no se revela.

Por este caso fueron detenidos Jaime N., ex encargado de despacho del penal, Carlos N, Felipe N, Gil N, Veronica N, Agustin N, Margarita N, Alfredo N, Roberto N, Gerardo N, Moisés Sergio N, José Isidro N, Adrián N, Felimón N, Rodrigo N, José Luis N, César N, Antonio N, Valentín N, Gloria N y Fausto N.

Los hombres fueron enviados al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez ya que fueron considerados de peligrosidad, y las mujeres al penal de Ciudad Serdán; hoy cuatro detenidos ya están libres, sin que se precisara de quiénes se trata.

A la vez, dos órdenes de aprehensión más, están pendientes pues se trataría de dos custodios que están prófugos de la justicia.

