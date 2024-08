IEPC cancela elecciones extraordinarias en Pantelhó por clima de violencia

Con la participación autoridades electorales, representantes de partidos políticos y representantes del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, este domingo, en el edificio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se llevó a cabo la ceremonia de inicio de la jornada electoral extraordinaria, dando así el arranque oficial a las actividades.

Durante su intervención, la consejera presidenta, María Magdalena Vila Domínguez, lamentó que no existan condiciones para llevar a cabo la jornada electoral en el municipio de Pantelhó debido a los conflictos sociales, de violencia y económicos que ocurren en la localidad.

"Ante los hechos de violencia, falta de acuerdos, gobernabilidad y conflictos de índole político y social e incluso económicos, nuevamente el Instituto Nacional Electoral se vio obligado a dictaminar la no factibilidad de instalación de casillas, en consecuencia, el consejo electoral de este instituto acordó el día de ayer, no realizar elecciones en el municipio de Pantelhó", señaló la consejera presidenta.

La jornada electoral extraordinaria incluía las elecciones en los municipios de Chicomuselo, Capitán Luis Ángel Vidal y Pantelhó, pero debido a las situaciones de violencia y conflictos sociales que hay en este último municipio, la jornada extraordinaria fue cancelada.

Instalan casillas en Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal

La jornada electoral extraordinaria en Chiapas con la instalación de 33 casillas en los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal; hasta las 09:15 horas se habían instalado un total de 27 casillas de las 33 previstas pero al corte de las 10:30 horas, se ha confirmado la instalación de la totalidad de las casillas programadas para la jornada electoral extraordinaria. De acuerdo con el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), ya están operativas las casillas previstas, sin que se reporten incidencias hasta el momento.

"Logramos llevar la paquetería electoral, estamos por iniciar el monitoreo de la instalación de casillas (...) ninguno hasta ahorita, no tengo ningún reporte del C5, desde el viernes está instalada la mesa de seguridad", mencionó la Vila Domínguez.

¡Si no hay casillas no hay elecciones extraordinarias en #Chiapas !



Ante el llamado de la Diócesis de San Cristóbal, María Magdalena Vila Domínguez señaló que el IEPC no tiene la facultad para determinar la no instalación de casillas pic.twitter.com/Gt5iUlkd9f — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 25, 2024

La consejera presidenta concluyó la ceremonia con un llamado a la ciudadanía para que acudan a votar de manera libre y consciente, ejerciendo su derecho al sufragio. Asimismo espera que la jornada concluya sin ningún incidente.

La jornada electoral continuará hasta las 6:00 p.m., momento en que comenzará el conteo de votos en cada una de las casillas.

Publicado en El Heraldo de Chiapas