Jalisco, el bastión que mantiene el MC pese a fuerza de Morena

En el recuento de los daños para los partidos de oposición, incluso aliados de Morena, dos perderán el registro: Hagamos y Futuro Jalisco que fueron asociados del partido guinda. El PRD que solo tenía registro federal se borró totalmente del mapa.

El PRI y el PAN alcanzan 40 presidencias municipales más ocho diputados y a pesar del aplastante triunfo del gobierno oficial a nivel federal, Movimiento Ciudadano mantiene la gubernatura del Estado, la capital Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, junto con 16 curules.

“Justo para Movimiento Ciudadano la vida interna después de la elección del 2 de junio, continúa y están en proceso de revisión de los resultados para tomar decisiones al respecto y hacer los ajustes que sean necesarios, preparar a quienes resultaron electos para que puedan ejercer sus cargos de manera responsable y hacer buenos gobiernos ciudadanos”, explicó el presidente del partido en Jalisco, Manuel Romo.

Elecciones 2024 Confirman victoria de Pablo Lemus para la gubernatura de Jalisco

El partido naranja mantuvo el Gobierno del Estado y los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, perdiendo hasta el momento el de Tlaquepaque, El Salto y Arandas, también recuperaron Zapotlanejo y Ocotlán que eran gobernados por Morena. En cuanto al Congreso de los 16 diputados locales que tenían, en esta ocasión sólo alcanzaron cuatro de mayoría relativa y siete plurinominales.

El dirigente asegura que demostraron de qué está hecho el partido, resistiendo al tsunami que representó Morena y obtuvieron un millón 626 mil 941 votos para Gobernador; un millón 380 mil 341 votos en 40 municipios ganados; un millón 277 mil 140 votos para el Legislativo y van a gobernar a cuatro millones 674 mil 978 jaliscienses.

Situación diferente la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo presidente en la entidad, Antonio Padilla, dijo que no se consideran triunfalistas pero si positivos con el resultado y como parte del Frente Amplio por Jalisco mantienen la comunicación entre dirigencias por la amistad que construyeron, no saben qué va a pasar en el tema de las coaliciones o partidos ya que forman de un ente nacional y deberán esperar a que se definan para poder continuar. En Jalisco se concentrarán en la renovación de los comités municipales.

Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com

Pero el trabajo conjunto con el Frente se mantendrá en al menos 15 municipios que ganaron juntos y de forma individual en otros 25, es decir quedaron tablas porque ese mismo número ganaron en la elección del 2021, y en total tendrán presencia en 40 municipios. Los mismos que tuvieron la pasada elección.

En el Senado desplazaron a MC a la tercera fuerza, ganaron algunos municipios en especial en donde sus presidentes municipales alcanzaron la reelección tal es el caso de Jamay, Ixtlahuacán de los Membrillos, Autlán, La Barca, Atotonilco, Mazamitla, entre otros. En el Congreso se ganaron un distrito y junto con los plurinominales llegaron a cuatro.

El Congreso de Jalisco queda con cinco diputados del PAN, tres del PRI, dos del PVEM, dos del PT, 11 de MC, 10 de Morena, tres de Hagamos y dos de Futuro.

Política Dirigentes opositores en Morelos coinciden en reflexionar sobre el futuro de la coalición

Todavía se defiende el partido Hagamos, su presidente Ernesto Gutiérrez considera ambigua la resolución del Consejo del IEPC pues se debe de esperar a que concluyan los litigios para determinar la pérdida de su registro, agregó que no existe una fecha para la resolución pero que los juicios tiene hasta un día antes de la entrada en funciones de las personas electas; en el caso de las elecciones municipales del primero de octubre, del Congreso primero de noviembre y de la elección a gobernador hasta el primero de diciembre.

Mantiene además la idea del registro en la elección municipal ya que en esta se quedaron al 2.97 sobre el 3 por ciento requerido lo que equivale a 958 votos para conseguir el registro en la cuentas del IEPC.

Está bastante el alcance yo la verdad es que estoy seguro que los votos los tenemos ni siquiera es una argucia legal está realmente ahí el asunto es que nosotros tenemos plenamente identificado que hubo muchos errores aritméticos en el sentido de que una cantidad importante de votos de la coalición se le computaron solamente a morena no se dividieron de manera adecuada entre todos los que se tenía que dividir, es decir el voto cruzado de Hagamos, Futuro y Morena en lugar de darle un tercio a cada uno metodológicamente lo que se hizo mucho en las urnas fue ponérselo todo a Morena agregó.

Independiente de mantener el registro o no, Hagamos consiguió en la pasada elección del 2 de junio tres diputados locales, uno más en comparación al anterior periodo, 11 presidencias municipales, cinco más que la elección pasada y 84 regidurías en todo el estado de Jalisco.

En el caso de las y los diputados, de los presidentes y demás que son figuras electas y pues no habría mayor cambio, la realidad es que nosotros vamos a seguir agrupados, ellas y ellos tienen una responsabilidad constitucional muy clarita y la van a hacer; si la duda es que se irían a otro partido la respuesta es no a priori obviamente esperamos que nadie por su cuenta tome una decisión distinta sin embargo como grupo no nos limitaremos a buscar otras alternativas para seguir encontrando cómo coincidir, Hagamos de hecho nace de una agrupación política y esa es una de las alternativas que tenemos para organizarnos

explica Ernesto Gutiérrez.

Explicó que la a verdad es que “sí hemos tomado la decisión de no adelantarnos esperar hasta el último minuto de la contienda confiando sobre todo en que son 958 votos nada más los que hicieron falta en términos de porcentajes te estoy hablando que es un poquito más 0.02 por ciento es decir, realmente está ahí nosotros no vemos un escenario complicado y más cuando tomas en cuenta lo documentado que está en este proceso la cantidad de irregularidades que hubo para que un tribunal lo pueda tener en consideración para el asunto del registro”

El partido Futuro, que también jugó al lado de Morena y conformó la coalición Sigamos Haciendo Historia también se encuentra en la misma situación que Hagamos ya que al quedarse con el 2.86 por ciento no alcanzó el 3 por ciento requerido lo que equivale a cinco mil votos para mantener el registro, por lo que centran el objetivo en la elección municipal donde que es donde tienen mayor posibilidad para conseguir la permanencia de su corriente política.

Su presidenta, Susana de la Rosa espera que antes del mes de septiembre se cuente con la resolución por parte del IEPCJ para confirmar que el partido Futuro mantenga el registro en el Estado de Jalisco.

Nosotros como fuerza política claro que hemos aceptado la decisión en donde nosotros hemos participado sin embargo esperamos que se haga un análisis bien hecho a nivel Estatal de todo lo que pasó y por supuesto que vamos a estar en espera de eso porque sí consideramos que nuestro partido a quienes representamos tienen que conocer la verdad con resultados bien hechos y lo informaremos a su debido tiempodijo

El partido Futuro obtuvo en el pasado proceso electoral dos diputaciones locales en los distritos 4 y 14, 25 regidurías y reafirmaron la presidencia municipal de Jocotepec, es decir formar parte de la Coalición Sigamos Haciendo Historia les dió la posibilidad de sumar más actores a su corriente política.

Susana de la Rosa y el equipo que conforma el partido Futuro analizan lo que viene para esa agrupación política, si es que no mantienen el registro, aunque no adelanta declaraciones al respecto sí dijo que se tienen que analizar todas las aristas.

Ahorita no tengo el resultado final hay que discutir internamente si perdiendo el registro planearemos el futuro o si tomamos la decisión de irnos a otro partido político o hasta nos animamos a crear otro partido político del año que viene o si manteniéndose con el 3 por ciento del partido con o sin prerrogativas creo que vale la pena sumar desde distintas tribunas porque creo que lo que se ha logrado hacer en estas legislación que me tocó participar y es importante que exista una diversidad de partidos, ideologías y causas entonces creo que sí valdría la pena mantenernos si obtenemos el 3 por cientodijo De la Rosa

La situación del PRD Jalisco es diferente ya que este no cuenta con registro local desde el año 2018, su participación en la coalición Fuerza y Corazón por México se debió a su registro federal lo cual le permitió tener candidatos a diputados, senadores, presidentes municipales y la presidencia de la República en el Estado, sin embargo al no obtener el 3.5 por ciento que marca la ley también se encuentra en el proceso de espera de los juicios de inconformidad emitidos donde el Instituto Nacional Electoral (INE) determinará si mantiene o pierde el registro Nacional.

Natalia Juárez ex candidata a Senadora y presidenta del PRD Jalisco indicó que la permanencia del partido a nivel Nacional depende de la obtención del .4 por ciento por lo que espera que lo juicios de inconformidad procedan por las diversas anomalías de los comicios y con ello se logra terminar al Partido de la Revolución Democracia en funciones. “Hasta septiembre formalmente tendremos nosotros la declaratoria de si alcanzamos o no lo alcanzamos porque estamos en porcentajes ya que siendo una lección tan grande como la que tuvimos estamos al punto cuatro por ciento de distancia que tenemos para poder alcanzar o lograr el registro”

La presidenta del PRD en Jalisco considera que existen elementos para poder mantener el registro aunque desde su perspectiva se dice consciente de que es muy probable perderlo. “Quiero decirlo porque no quiero llamarme ingenua ni quiero parecer ilusa y es inminente la pérdida del registro solamente falta la formalidad de que nos notifique la autoridad electoral quién es quién está facultado para hacerlo de que el partido no alcanzó el porcentaje que requiere la ley para seguir manteniéndonos como un partido Nacional”.

No ganaron posiciones, a diferencia de los otros partidos, por el contrario perdieron las que tenían.

Lamentablemente no alcanzamos ninguna posición de las que peleamos solo obtuvimos algunas regidurías en varios municipios del estado pero no alcanzamos la presidencia municipal de Bolaños que era el municipio que gobernábamos; no obtuvimos Ejutla, Chiquilistlan, Tomatlán,Tuxpan no logramos el cometido que eran los municipios que encabezamos nosotros diputaciones de los distritos 12 y 13 fundamentó Natalia Juárez