Mara Lezama, alcaldesa de Cancún, pide licencia para competir por gubernatura de Q. Roo

En el marco de la XII Sesión Ordinaria del Cabildo la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, solicitó esta mañana licencia por 90 días para separarse de su cargo y enfilar sus baterías a la campaña a la gubernatura de Quintana Roo.

La abandera de Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México fue autorizada para separarse del Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez y en su lugar quedó como presidenta interina la regidora Lourdes Latife Cardona Muza.

Mara Lezama se registró el pasado domingo 20 de febrero ante el Instituto Electoral de Quintana Roo como candidata a la gubernatura de Quintana Roo, por la lianza “Juntos Hacemos Historia”.

Mara Lezama dijo que encabezará un proyecto de justicia social e igualdad de oportunidades para que el cambio llegue a todos los rincones del estado.

“Vienen vientos de cambio y transformación para el estado”, aseguró.

Tras recibir la licencia de parte del Cabildo la alcaldesa posteo en sus redes sociales que sigue en el camino de la transformación y en la lucha de un cambio verdadero para Quintana Roo y que por ello ha solicitado su licencia como Presidenta Municipal de Benito Juárez, responsabilidad que, afirma, agradece y valora profundamente.

“Siempre estaré cerca de Cancún y seguiré haciendo lo que me apasiona desde el lugar en el que me encuentre: servir al pueblo, luchar por la justicia social, trabajar para cerrar las brechas de desigualdad y no descansar hasta que la prosperidad llegue a todas y todos”.

La alcaldesa benitojuarense, Mara Lezama, encabeza todas las encuestas de los candidatos contendiente a la gubernatura de Quintana Roo y de alcanzar la victoria el próximo 5 de junio sería la primera mujer gobernadora en el estado.