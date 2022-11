Rector de UdeG abandona discurso de Enrique Alfaro por faltas de respeto a los jaliscienses

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, abandonó el Congreso del Estado en medio del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, asegurando que miente en su discurso y ha faltado el respeto a los jaliscienses.

“Ha violentado la división de poderes, ha violentado la legalidad y seguir escuchando que Jalisco es Disneylandia, con datos que sólo hablan de una parte de los fenómenos, tampoco tiene caso y me retiro del informe porque no me parece que el gobernador tome a tono de burla y con sarcasmo un tema que para la Universidad es vital, que es el respeto a su autonomía”.

Cuestionó la tibieza de los diputados, asegurando que como él, debieron levantarse a mitad del informe, pues “les violaron la Ley de Egresos en su cara” y les están mintiendo de frente, sin que cuestionen que se están entregando millones de pesos a los camioneros, olvidando otras agendas prioritarias.

Afirmó que no están detrás de las manifestaciones que este día se realizaron dentro y fuera del Congreso del Estado, a la par que el informe de Alfaro Ramírez, con ex trabajadores del Consejo de la Judicatura que desde el viernes acampan frente al Congreso y a lo largo del Informe estuvieron gritando consignas en contra del gobernador, así como al interior de la sala de plenos, donde la presidenta del PRD, Natalia Juárez se manifestó y afuera, en el patio del Congreso, la vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila reprochó las cifras de feminicidios.

“Yo no planee absolutamente nada, yo vine como rector de la Universidad, llegué a tiempo, llegue puntual y me voy antes de tiempo porque me parece una grosería que el gobernador utilice con sarcasmo un tema tan importante”, dijo refiriéndose al retiro de recursos para la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales que se construye frente al Auditorio Telmex y generó el distanciamiento entre el gobierno estatal y la UdeG, que ha realizado más de 170 manifestaciones por dicho motivo.

Aun con eso, dijo que sí se le vuelve a invitar a un encuentro con Alfaro Ramírez, acudirá porque representa a la UdeG. “Orgullo me trago el que sea, dignidad ni un milímetro”, agregó Villanueva Lomelí, para retirarse por la puerta trasera del Congreso del Estado, una hora antes de que Alfaro Ramirez terminara su informe.

