Subsecretario de Gobierno de SLP da positivo a Covid-19

El subsecretario de Gobierno del estado de San Luis Potosí, Aureliano Gama Basarte, comunicó a través de la red social de twitter que fue notificado por los Servicios de Salud estatales, un resultado positivo a la prueba de Covid-19.

El funcionario explicó que no ha manifestado los síntomas, pero atenderá las medidas de aislamiento recomendada por el sector salud, por lo tanto habrá de cumplir sus funciones desde la distancia.

He sido notificado por los Servicios de Salud del Gobierno del Estado que di positivo a #COVID19.



No he manifestado síntomas y me encuentro bien de salud, cumpliré las medidas de aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias trabajando desde casa. (1/2) — Gobierno de SLP (@GobEdoSLP) June 29, 2020

Con esto se suma uno más a la lista de los funcionarios responsables de la Gobernabilidad en el Estado afectados por esta pandemia, para recordar, el secretario general de Gobierno. Alejandro Leal Tovías fue notificado con positivo a Covid-19 hace unas semanas, así como también el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez.