Alerta por dengue en la caravana migrante; INM confirma 6 casos

El Instituto Nacional Migración dio a conocer que se han detectado seis casos de dengue entre los integrantes de la caravana por la Libertad, Dignidad y Paz que salió hoy de Mapastepec rumbo a Pijijiapan.

La dependencia federal precisó que son cinco menores y un adulto, uno de los menores se encuentra grave y hospitalizado con dengue hemorrágico en una clínica del municipio de Mapastepec.

El INM precisó que tres menores no fueron atendidos, ya que los adultos que los acompañaron no permitieron que se les brindara atención médica argumentado de que la caravana continúa su camino y no se querían quedar.

El Instituto mantiene coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y colabora en las medidas sanitarias que dicte la autoridad correspondiente para atender a los menores de edad, así como los integrantes de este éxodo migrante.

El mismo comunicado el INM reiteró el llamado a las personas integrantes de la caravana para que acepten la documentación migratoria y resguardo en lugares seguros, para cuidar especialmente a los más vulnerables, como lo son las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

El Instituto Nacional de Migración, señaló que está en plena coordinación con las autoridades de salud del estado de Chiapas, con la finalidad de proporcionar atención y establecer las medidas sanitarias que la autoridad correspondiente dicte ante la evidencia de los seis casos de dengue.