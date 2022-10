Américo Villarreal toma protesta como gobernador de Tamaulipas; Cabeza de Vaca no asiste

Américo Villarreal Anaya es desde este sábado 1 de octubre nuevo gobernador de Tamaulipas, al tomar protesta para el periodo 2022-2028 en el Congreso del Estado.

A la ceremonia protocolaria no asistió el gobernador saliente, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Te puede interesar: No está solo: AMLO defiende a Américo Villareal tras acusación de nexos con el crimen

En representación del presidente de la República asiste el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández. Posterior al evento protocolario se desarrollará un encuentro con simpatizantes en una sede cercana al Congreso, donde ya lo esperan miles de asistentes.

Esta toma de protesta ha sido, quizá, la más polémica en la historia de la entidad, ya que apenas este 28 de septiembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló por unanimidad el triunfo del morenista Villarreal Anaya como gobernador de Tamaulipas para el periodo 2022-2028.

Congreso no agendó su visita

En un hecho inédito, la 65 legislatura de esta Cámara no contempló en su agenda integrar una comisión encargada para recibir al mandatario como regularmente se acostumbra.

Esta vez, la comisión únicamente se asignó para recibir al gobernador electo, Villarreal Anaya, así como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, David Cerda Zúñiga y al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quien acude en representación del presidente. Andrés Manuel López Obrador.

La última visita de Cabeza de Vaca

La última ocasión que Cabeza de Vaca acudió de forma oficial al Congreso del Estado fue el pasado 15 de marzo, cuando entregó entre protestas de Morena y aplausos del Partido Acción Nacional (PAN) su sexto y último informe de Gobierno.

Política TEPJF confirma que Ebrard violó la ley en elecciones de Tamaulipas

“Hay quienes pensaban que el gobernador de Tamaulipas, no estaría esta tarde presentando su sexto informe de Gobierno, aquellos que no conocen la historia de Tamaulipas no conocen esta administración, ha sido el trabajo de muchos años para lograr la alternancia de Tamaulipas”, dijo al iniciar su mensaje.

Una vez que concluyó su discurso, legisladores de Morena se colocaron una playera en la que pedían justicia en Tamaulipas, al mismo tiempo que los panistas se subían a la Tribuna mostrando pancartas donde presumían presuntos logros de la administración.

Será este evento, que ya quedó registrado en la historia de Tamaulipas, la última ocasión que Cabeza de Vaca se presentó en este recinto en calidad de gobernador porque no acudió a la ceremonia de cambio de poderes este sábado.

No soy la candidata de AMLO: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, aseguró desde Tamaulipas, que no es la candidata a la presidencia de la república de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum -quien se encuentra en Ciudad Victoria hoy por la toma de protesta de Américo Villarreal Anaya como nuevo gobernador- aseguró que ella no se encuentra en campaña política | José Luis Tapia

"No, somos varios compañeros que en su momento participaremos en la encuesta", respondió a pregunta expresa al llegar al Congreso del Estado de Tamaulipas la mañana de este sábado.

Aunque inicialmente evadió hablar sobre la contienda por la silla presidencial, finalmente una de las más fuertes aspirantes a suceder a López Obrador aseguró que existe unidad al interior de Morena.

"Tenemos un partido con mucha unidad", afirmó, mientras se desplazaba para ingresar al recinto oficial.

Sheinbaum aseguró que ella no se encuentra en campaña política y que agradece a la gente, él apoyó recibido en Tamaulipas. La jefa de gobierno de la CDMX afirmó que México ya está preparado para ser gobernado por una mujer.

"Sí, imagínese, sí -se siente capaz- en su momento estaremos platicando sobre esto", sostuvo la morenista.

Reciben a Adán Augusto con pancartas en Tamaulipas

Justo en la entrada a Ciudad Victoria, donde hoy se realiza la Toma de Protesta de Américo Villarreal como nuevo gobernador de Tamaulipas, fueron colocadas pancartas para dar la bienvenida a Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación y uno de los presidenciables.

Las pancartas con las que fue recibido | José Luis Tapia



➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Adán Augusto, bienvenido a Tamaulipas” es la leyenda que se ve en los letreros colocados en uno de los distribuidores viales situados justo en la entrada a la capital tamaulipeca, donde se hace este sábado el inicio del primer gobierno estatal morenista.

Con información de Antonio Sosa de El Sol de Tampico