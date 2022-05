Mi vida corre peligro: Ceci Flores dejará de buscar a su hijo Alejandro

Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, tuvo que suspender de manera indefinida la búsqueda de uno de sus hijos ya que, asegura, su vida se encuentra en riesgo, de acuerdo con sus últimas publicaciones en redes sociales.

A través de Twitter, la líder de la agrupación dio a conocer la situación, por lo que se vio obligada a suspender sus trabajos para encontrar a su hijo Alejandro Guadalupe, a quien ha intentado localizar desde el año 2015.

“Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”, comentó la activista por medio de la plataforma digital.

De acuerdo con las anteriores publicaciones realizadas en dicha red social, Flores Armenta se encuentra en Sinaloa para darle seguimiento a la localización de su hijo desaparecido hace siete años en Los Mochis, cuando tenía 21 años de edad.

Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

“Es común en nuestras búsquedas observar remolinos. Hoy estuve buscando a mi hijo Alejandro en Sinaloa y le nombré preguntando dónde estaba, de pronto un remolino se elevó frente a nosotras. Quiero pensar que me ha respondido”, dijo.

Asimismo, la dirigente de Madres Buscadoras de Sonora, afirmó que durante su búsqueda se encontraba sólo en compañía de su hija y sin ningún tipo de seguridad, ya que no teme a los ataques anteponiendo las ganas de encontrar a su hijo.

Es común en nuestras búsquedas observar remolinos. Hoy estuve buscando a mi hijo Alejandro en #Sinaloa y le nombré preguntando dónde estaba, de pronto un remolino se elevó frente a nosotras. Quiero pensar que me ha respondido. 💔 pic.twitter.com/QTT0Is11VB — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

Por otra parte, también señaló que las autoridades no le brindaron ningún tipo de apoyo en su búsqueda, pues aseguró que la Policía Municipal de Guasave se lo negó al considerar que no es un tema que les corresponda.

“No hay amargura en mi corazón al decir lo mucho que este gobierno me ha abandonado. Pero la sociedad no me ha dejado sola, me acompaña y me sostiene. Que venga lo que tenga que venir, seguiré sin seguridad, si ese es el precio, pero no dejaré de buscar”, puntualizó la activista.

Quiero informar a la sociedad que hoy fui sola, junto a mi hija Ceci, sin ninguna seguridad a buscar a mi hijo Alejandro. Mi amor es más grande que cualquier miedo. 🥲 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

Ceci Flores ha sido amenazada de muerte en ocasiones anteriores e incluso forma parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

