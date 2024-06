Cinco municipios de Sinaloa concentran el 80% de denuncias de violencia contra las mujeres

Cinco municipios de Sinaloa tienen declaratoria de alerta de género por alta incidencia de violencia contra las mujeres en el hogar, concentrando el 80 por ciento de denuncias por este delito, informó Tere Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres en el estado.

Se trata de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato; de estos, el 35 por ciento de las carpetas de investigación se abren en Culiacán.

"A mayor población siempre va a ser más la incidencia y también el tipo de delitos. Mazatlán es el segundo municipio más poblado de Sinaloa, sin embargo, en la violencia contra mujeres en el ámbito del hogar Ahome supera a Mazatlán, quiere decir que están denunciando más o la incidencia es mayor", dijo.

No obstante, la funcionaria estatal indicó que no se debe descuidar a los municipios que el año pasado tuvieron un repunte en violencia; hacia el norte Choix y El Fuerte y hacia el sur Escuinapa, considerados atípicos, es decir, que durante varios meses o años no presentaron cifras altas de violencia de género o feminicidio como Mocorito y Badiraguato, y de repente se presentaron casos.

Guerra Ochoa consideró que se está logrando disminuir la incidencia de feminicidios en el estado, comparando la estadística propia entre el 2023 y 2024, pues hay un 25 por ciento menos de casos; sin embargo.

"Sabemos que hay actores que son los detonantes, entre ellos el armamentismo, el tema de adicciones, que en cualquier momento puede repuntar la muerte violenta de mujeres", reconoció.

Entre las acciones para disminuir las cifras, resaltó la apertura de los tres centros regionales de justicia: en Culiacán, Mazatlán, Ahome y el cuarto próximo en Guasave, así como la instalación de una unidad de atención en El Fuerte.

Publicado originalmente en El Sol de Mazatlán