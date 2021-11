CNTE irrumpe Congreso del Estado en Morelia; pide revisar Presupuesto 2022

Maestros de la sección XVIII de la CNTE Michoacán, ingresaron al Congreso del Estado e irrumpieron la sesión legislativa de este jueves, con el objetivo de exigir el diálogo y la atención respecto al presupuesto educativo para 2022.

El gremio se congregó a las afuera del inmueble desde las 8:00 horas, solicitando la revisión de los recursos destinados para la nómina de trabajadores de la educación con clave estatal.

Posteriormente las 10:00 de la mañana, los sindicalizados lograron ingresar al recinto, donde los legisladores se encontraban en sesión. Al entrar los manifestantes, varios diputados dejaron sus curules.

Después, un grupo de integrantes accedió hasta el pleno y tomaron la tribuna, donde aseguraron que se requieren de 9 mil millones de pesos para la nómina, ya que si no hay federalización, no pueden estar como desde hace seis años, peleando un recurso que no alcanza.

De acuerdo a los sindicalizados, exigen el diálogo con la Comisión de presupuesto, la de educación y la Junta de Coordinación Política.

Asimismo, afirmaron que solicitan una solución a los diputados; "hay quienes estuvieron en la legislatura anterior y fueron cómplices y comparsas del déficit presupuestal", dijo un integrante.

