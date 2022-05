Confirman caso de hepatitis infantil aguda en escuela de Mazatlán, Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura confirmó el primer caso de Hepatitis Aguda en la escuela primaria Justo Sierra, ubicada Mazatlán, Sinaloa.

El titular de Servicios Regionales de la SEPyC, José Juan Rendón Gómez, confirmó que se trata de un caso de Hepatitis Aguda y que ya fue atendido.

“Ya fue atendida, el salón está suspendido, dos salones ya, para evitar que se propague en la propia escuela. Está atendido por Salubridad, siguiendo los protocolos y las medidas sanitarias correspondientes”, manifestó.

El funcionario estatal adelantó que se tomarán medidas sanitarias para que no se expandan los casos en los demás planteles escolares, como no bajar la guardia, lavar los alimentos y constantemente las manos y revisar a los niños cuando vayan a clases y preguntarle a los padres de familia síntomas, si hay vómito, diarreas, entre otros síntomas.

“Ahorita es el primer caso que tenemos en Mazatlán, ahí en la Justo Sierra. La propuesta de la señora Graciela Domínguez es esa (regresar a clases virtuales), si en la escuela no hay condiciones para regresar a clases, también por el calor, porque no tienen luz eléctrica ni aires acondicionados, si ellos quisieran la propia escuela junto con los maestros dar clases de manera virtual, adelante, hay condiciones, lo importante es que no siga el rezago educativo”, indicó.

Ayuntamiento adelanta protocolos

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, anunció que se reunirá con el director del Hospital Municipal y el encargado de protocolos para formalizar lo que se va a hacer como medidas de prevención.

Adelantó que ya se trabajó en una propuesta que se va a dar a conocer.

“Y ese tema (Hepatitis aguda) como lo hemos venido viendo todo lo que ocurrió con la pandemia, tarde o temprano, llega desafortunadamente; no queremos, pero hay que prepararnos para lo inevitable”, indicó González Zatarain.

Confirmó que los protocolos van enfocados al tema de las escuelas, sobre todo en las tienditas, donde hay niños, para darles la información adecuada, el manejo que se tiene que dar, pero aclaró que se coadyuvará con las autoridades de Salud estatal para tratar este tema.

