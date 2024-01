Pobladores de Chicomuselo bloquean entradas para potregerse de militares y grupos delictivos

En medio de la sierra chiapaneca, la tensión crece. La Sociedad Civil de Chicomuselo emitió un comunicado denunciando la situación crítica en la región, caracterizada por la presencia de la organización paramilitar "El Maíz" (Mano Izquierda) y el enfrentamiento entre los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

La comunidad señala que, lejos de proteger al pueblo, la presencia militar ha resultado en una verdadera guerra en la que la población local se ve obligada a resistir. Los habitantes de los ejidos de Chicomuselo, ante la disyuntiva de abandonar sus tierras o defenderse, han optado por cerrar caminos para protegerse de los retenes militares y la amenaza de los grupos delictivos.

Sociedad Mantienen al Ejército sin acceso a sierra de Chiapas

El comunicado destaca la necesidad de que las autoridades, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Rutilo Escandón Cadenas, escuchen las voces de la sociedad civil y actúen en consecuencia.

La Sociedad Civil de Chicomuselo hace un llamado a la atención nacional e internacional, exigiendo soluciones a la creciente problemática que afecta a la región.

Fue a través de un video de usuarios de Chicomuselo los pobladores bloquean el paso a las fuerzas federales donde les mencionan que se deben de ganar la confianza del pueblo de Chicomuselo, así también exponen que los carteles no los han dejado trabajar.

"Traían los compañeros cosas de abarrotes, le dijeron hoy compa si vas a entrar a la fundación tienes derecho de pasar tus abarrotes y si no pues vas a pagar tanto (...) los caminos están tapados no porque no queramos que ustedes pasen (ejército mexicano), si no porque ellos veníany entraron a las comunidades a amenazar a punta de arma", dijo uno de los pobladores que se encontraba dialogando con el ejército mexicano.

Este mismo poblador cuestionaba el trabajo del Ejército Mexicano diciéndoles que cómo era posible que el cártel se paseará habiendo presencia de ellos.

"Yo soy transportista y que nos dijeron ahí, no compa si no estas conmigo ya sabes", dijo uno de los pobladores con este oficio, quien lamenta que tuvo que dejar de trabajar por las amenazas.

Finalmente los pobladores exigen a las autoridades que hagan bien su trabajo, ya que a ellos se les hace raro de que los cárteles sigan operando en la cara de ellos, asegurando que por eso desconfían de las fuerzas federales.

publicado en El Heraldo de Chiapas