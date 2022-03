Estado nacional tiene la obligación de proteger a periodistas: Monreal

El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, lamentó el asesinato, el viernes pasado en Fresnillo, Zacatecas, del reportero Juan Carlos Muñiz; el estado nacional tiene la obligación de proteger a los periodistas, manifestó.

De visita en Guadalajara para reunirse con empresarios, el coordinador de senadores expresó que se deben revisar los mecanismos de protección para periodistas a fin de que estos sí resulten efectivos.

"Es lamentable y espero que no haya impunidad. Pero este tema de los periodistas, el estado nacional tiene la obligación de protegerlos, de proteger la función, las familias, porque es el fin último, el fin más importante de un estado que se dice democrático es proteger la libertad de expresión. Tiene que investigarse, incrementar e intensificar las medidas de protección del estado mexicano hacia los periodistas".

Sobre los comentarios de la Casa Blanca, hace días, sobre la violencia hacia periodistas en el país, manifestó que él no es "clásico de los estadounidenses", ya que en México se tienen problemas propios que se van a resolver.

"Creo que ellos (los estadounidenses) tienen los suyos, pero gran parte de nuestro problema es por la introducción ilegal de armas, que ellos han permitido, y es gravísimo. Las armas con las que están matando son introducidas ilegalmente por las fronteras, con la autorización o la complacencia de Estados Unidos, lamentablemente".

En otros temas, y luego de los foros realizados en el país sobre la reforma eléctrica, apuntó que cuando se rehaga el dictamen verán si al final se incluyeron propuestas de especialistas y ciudadanos que participaron en este ejercicio de parlamento abierto.

"Si se modifica la propuesta original sí influyó, si no se modifica no influyó. Mi visión es que si abres un parlamento abierto, esa es mi experiencia en el Senado, si yo como líder de la mayoría acepto abrir un parlamento abierto, obviamente va a tener modificaciones la iniciativa, si no tengo posibilidades de modificar el proyecto original, para qué abrir un parlamento y generar una falsa expectativa".

