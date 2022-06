Fiscalía del Estado identifica los cuerpos hallados en Aquismón, SLP

Al menos cuatro de los siete cadáveres abandonados la semana pasada en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, ya fueron ampliamente identificados como originarios de Tamaulipas, de Hidalgo y San Luis Potosí, reveló la Fiscalía General del Estado (FIGE); la causa de muerte de todos fue por asfixia.

Te puede interesar: Dejan cadáveres de siete personas ejecutadas en Aquismón, SLP

El titular de la dependencia, José Luis Ruiz Contreras, aclaró que tras el hallazgo ocurrido el jueves pasado en la comunidad El Jabalí, se iniciaron las indagaciones pertinentes, lo que permitió la pronta identificación de la mayoría de los cuerpos, dos de Matamoros, Tamaulipas, uno del estado de Hidalgo y uno más potosino.

Sin embargo, dijo que no se ha podido establecer si alguno estaba relacionado con actividades delincuenciales; respecto a la causa de la muerte, señaló: “Contrario a los que algunos medios de comunicación señalaron, no tienen alguna lesión por arma blanca, no tienen ninguna lesión por arma de fuego, mueren por supresión de vías aérea, es decir, asfixia”.

También aclaró que todos fueron ultimados en otro lugar, no en el sitio del hallazgo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Autoridades señalan que los asesinos escribieron sobre los cuerpos mensajes de amenazas, estos fueron encontrados en la carretera libre Valles-Rioverde en San Luis Potosí.

Nota publicada en El Sol de San Luis