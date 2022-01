Mariana Rodríguez asegura legalidad en "adopción" de bebé

Monterrey, N.L. | La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez insiste en que haber sacado un fin de semana un niño del DIF, ocurrió bajo cumplimiento de todos los procesos legales, y asegura que las acusaciones e insultos que recibió son injustos.

➡️ Lleva Mariana Rodríguez a Gloria Trevi a DIF que atiende niños y adolescentes vulnerables

La también influencer causó polémica cuando llevó del DIF Capullos a un niño, con el que pasó el fin de semana en su residencia, lo que originó voces que criticaron la facilidad con que adoptó por horas un menor, mientras al resto de la población se le complica por las acciones legales que se tienen.

Sociedad Primera dama de NL se cortó el cabello en apoyo a niño con leucemia

En sus redes sociales, donde sube prácticamente todas sus actividades, la esposa del gobernador Samuel García, escribió una respuesta al asunto donde aseguró que no es para buscar publicidad, que no es política y que no es funcionaria.

La también titular de la Oficina Amar a Nuevo León, del gobierno estatal agradeció a quienes la apoyaron, aunque también leyó a gente enojada y a otros cuyo trabajo es destruir.

"Hoy escribo esto para la gente que cree que hice algo malo. Quiero decirles que he estado muy triste y enojada, porque creo que las acusaciones y los insultos que recibí son injustos, porque son muchos los que opinaron sin investigar sobre mi relación con Emilio, ni sobre el tiempo que he pasado con él, ni el trabajo que he hecho en Capullos".

"Nada de lo que hago tiene fines publicitarios. No soy política, ni soy funcionaria, ni tengo sueldo y mis redes dejaron de ser mi fuente de empleo, ahora las utilizo para visibilizar la situación que viven miles de niñas y niños en Nuevo León. Ojalá entendamos que en estos tiempos las redes también sirven para ayudar".

"Ha pasado apenas una semana, pero desde que Emilio estuvo conmigo se desató una discusión frenética en redes sociales. Quiero agradecer a quienes vieron en esto un acto de amor y me apoyaron, o al menos entendieron que mi intención es ayudar. Pero también leí a gente enojada, algunos porque creyeron que la información manipulada, distorsionada o falsa era verdad y otros porque su trabajo es destruir y lastimar".

"Porque yo hice lo que hice por amor y cumpliendo con todos los procesos legales, porque yo misma avisé antes de hacerlo, porque estoy segura que a Emilio le hizo bien y porque sé que hay miles de niñas y niños en casas hogares de todo México que merecen la oportunidad de vivir en familia, de saber que no están solos, que pueden tener un futuro distinto" agrega.

Rodríguez dice que esto es una oportunidad para que todas y todos se enteren de cómo viven estos niños, sus carencias, las malas condiciones de las casas hogar, el tormentoso proceso que tienen que seguir las familias que quieren adoptar y la tristeza de muchos de esos niños que, por su edad o por padecer algún problema, parecen condenados a quedarse encerrados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recuerda que desde hace tres meses no ha dejado de ir a Capullos, porque está convencida, le nace y quiere ayudar, e invita a unir las voces en favor de Emilio, las niñas y los niños.