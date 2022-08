Muere trabajador tras explosión de fábrica de cartuchos en Morelos

Este domingo falleció una de las personas que resultó lesionada en la explosión registrada el pasado viernes en la empresa de cartuchos Industrias Tecnos.

De acuerdo con información brindada por autoridades, la persona fue identificada como Vicente, de 28 años de edad.

Sociedad Explosión en Industrias Tecnos deja seis lesionados en Cuernavaca





Fue el mediodía del viernes cuando se registró una explosión en la fábrica de cartuchos "Industrias Tecnos", ubicada en el poblado de Ahuatepec. En el hecho seis personas resultaron lesionadas, según confirmó ese día Protección Civil.

La información fue confirmada por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, a través de sus redes sociales.

"Hace unos minutos se reportó una explosión al interior de Industrias Tecnos, mejor conocido como Cartuchos, en Ahuatepec. Estamos atendiendo a los afectados y a sus familias; se han desplegado los cuerpos de emergencia necesarios para atender esta situación", señaló el gobernador.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado informó que al tratarse de explosivos, la emergencia fue atendida por elementos de la Sedena, y el Gobierno del Estado.

Asimismo, aclaró que las revisiones sobre el funcionamiento de la empresa tampoco competen al municipio.

"No tenemos ninguna competencia en materia de supervisión en el área por el tema que se trata, que es uso de arma de explosivos, son instalaciones que tienen el grado de seguridad nacional. No participamos normativamente en ellos, pero vamos a colaborar en todo el respaldo que se requiera".

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar y brigadas de Protección Civil lo evacuaron mientras afuera de la empresa se congregaron familiares de trabajadores.

La empresa informó que dos de las personas eran atendidas por lesiones prioritarias por personal especializado, sin embargo, este domingo se confirmó el deceso de Vicente.

Se explicó que el joven presentó quemaduras de tercer grado y fue atendido en el Hospital de la Clínica Uno del IMSS, pero posteriormente se trasladó a México.

De acuerdo con sus familiares, Vicente tenía su domicilio en Ocotepec y era padre de dos menores, uno de nueve y otro de siete años.

Suspendidas las labores en "Cartuchos" tras explosión

El pasado sábado se observó poca actividad en la zona donde se ubica “Cartuchos”, como también se le conoce a ésta empresa, y tampoco se vio presencia de elementos de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o del Ejército que resguarden la zona.

Comerciantes aledaños al lugar refieren que “sí hubo movimiento de empleados a muy temprana hora”, sin embargo, a comparación de un día normal, la plantilla que se adentró a la empresa, fue menor.

De acuerdo con un trabajador de la empresa que pidió el anonimato, solo está laborando personal que fue requerido para alguna cuestión fundamental.

“Ayer ya no regresamos a trabajar desde que nos desalojaron y hoy también descansamos, hasta ahora no nos han avisado nada, si es que mañana ya vamos a trabajar o no”, refirió.

Fue mediante mensaje de texto que la empresa avisó a los trabajadores que se suspendían los turnos para éste sábado, añadió.

Pese a que Tecnos se ha negado a dar algún tipo de declaración y que será solo a través de boletines oficiales que notifiquen acerca de los avances en el peritaje, hoy El Sol de Cuernavaca pudo constatar que se mantienen suspendidas las labores.

Con información de Ofelia Espinoza

Publicado originalmente en El Sol de Cuernavaca