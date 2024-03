Pobladores de Pesquería, Nuevo León, piden seguridad a Claudia Sheinbaum

Pesquería, NL.- Pobladores del municipio de Pesquería, Nuevo León, denunciaron la ola de violencia que se ha presentado en la localidad, donde anoche cuando fueron abandonados diez cuerpos sin vida, dos de ellos calcinados. Esto, en vísperas de la vista de la candidata a la presidencia de México, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.

Simpatizantes de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México que asistieron al mitin que realizó la candidata a un costado de la plaza Municipal de Pesquería, señalaron a El Sol de México que el gobierno federal actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene pendiente atender la seguridad en la localidad y el resto del país; sin embargo, destacaron que no es solo responsabilidad del titular del poder ejecutivo sino que también del gobernador Samuel García y los presentes municipales.

Las personas entrevistadas, portaban banderas, gorras y playeras del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista de México y de Morena, reconocieron la situación de violencia pero reiteraron en más de una ovación su confianza en la candidata de estos partidos Claudia Sheinbaum; en quien ven una esperanza para que puedan sentirse seguras y seguros.

México Localizan cuerpos calcinados en NL

“Es común que esto suceda aquí. Hace falta más apoyo federal. Le pediría -a Claudia Sheinbaum- que nos ayude con la inseguridad, que es lo que nos está pasando en el estado de Nuevo León. Queremos más policías entrenados, consideramos que esta es una cuenta pendiente del gobierno federal”, comentaron unos jóvenes con playeras del Partido Verde.

“Aquí la seguridad está mal. Dijeron que van a quitar las armas y hay más y hay muchas drogas. Le pediría - a Claudia- primero, que atienda la seguridad; segundo, que llegue el medicamento; tercero, que haya buenos sueldos”, comentó un adulto mayor simpatizante de Morena a este medio.

Elecciones 2024 Sheinbaum niega que cuerpos abandonados en Nuevo León sea un mensaje en su contra

“Es muy común los desaparecidos y los muertos aquí en Pesquería, en todas las colonias hay mucha violencia. Las autoridades locales no hacen nada, aquí nunca saben nada, todo lo que podemos escuchar es entre vecinos. No tenemos nada de seguridad y eso es lo que queremos. Estamos en un hoyo, Pesquería está con cero drenaje, no hay escuelas, no hay camiones, no tenemos seguro social, no hay escuela digna, estamos en el olvido y queremos ver un cambio”, dijo una mujer de la tercera edad simpatizantes de la candidata.

Respecto a la violencia, Claudia Sheinbaum dijo en Pesquería que su estrategia consistirá en justicia social y apoyo a los jóvenes para evitar que lleguen a las filas de la delincuencia organizada; alertó que la solución no será “mano dura”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No es mano dura lo que se requiere. Eso ya lo vivió México con -Felipe- Calderon, queremos justicia, que es distinto. Justicia social y un sistema de justicia que funcione. La fiscalía debe investigar bien, con inteligencia. No estamos echando la culpa. Estamos reconociendo un trabajo qué hay que resolver. Tenemos que modificar los sistemas y asumir la responsabilidad”, declaró.