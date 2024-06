Pobladores de Tila, Chiapas, denuncian reclutamiento forzado de jóvenes

TILA. Pobladores de Tila, Chiapas, acusaron que el grupo armado Los Autónomos amenazó con reclutar a la fuerza a jóvenes, pero la llegada de fuerzas de seguridad federales los frenó.

En entrevista, uno de los habitantes, quien prefirió permanecer en el anonimato, comentó que recibieron en sus domicilios un documento donde convocaban a los jóvenes mayores de 18 años a asistir de manera obligada, a una reunión que se realizaría el pasado viernes dónde serían reclutados a la agrupación de Los Autónomos, sin embargo, el ingreso de las fuerzas federales y estatales a la cabecera municipal impidió dicha asamblea.

El poblador comentó que el reclutamiento de jóvenes es la principal causa por lo que miles de personas abandonaron sus casas. “Mucha de su gente que ha participado con ellos está aquí refugiada, porque no está de acuerdo en que sus hijos formen parte de tanta violencia, ya que una cosa es defender la tierra y otra cosa es asesinar, como ellos lo hacen con todo lujo de violencia y sin ningún castigo de la ley”.

Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

Otro de los habitantes relató que a pesar de que se pudo detener el reclutamiento en la cabecera municipal de Tila, el grupo delincuencial sí logró su cometido en algunos anexos como Cantioc, Sañoja, Unión Juárez, Nicolás Bravo, Chulum Chico y Río Grande donde Los Autónomos también tienen presencia.

“Sí hay reclutamiento de los jóvenes, como en Cantioc, donde les mandaron una invitación para sumarse a su ideología, pero les advierten que si no lo hacen pagarán las consecuencias”, relató, el poblador.

El conflicto en Tila comenzó en 2015 por una disputa delas tierras de la cabecera municipal que reclaman como ejidales

El campesino dijo que en Cantioc son alrededor de 15 las personas que reclutó el grupo armado, a quienes entrenan para participar en las guerrillas. “Hemos intentado sacar a los jóvenes de ahí, pero no se puede. Ahora sí que ya no se trata de un problema de ejidos, la organización de Los Autónomos ya no es de la defensa de la tierra, son narcos”.

“La localidad antes próspera y de destino religioso donde cada año decenas de turistas internacionales, nacionales y locales acudían a la festividad del señor de Tila quedó en el olvido por la violencia que se originó a raíz del cacicazgo del actual presidente municipal Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, en el que el grupo Los Autónomos quemó las instalaciones del Ayuntamiento en el marco de una auditoria a su administración saliente en 2015”, relató una pobladora a El Heraldo de Chiapas.

La organización de Los Autónomos ya no es de la defensa de la tierra, son narcos

Poblador de tila

La mujer explicó que a partir de ahí se quedaron sin los servicios como el registro civil, biblioteca y bancos, incluso le quitaron terreno a una escuela, y que prácticamente se apoderaron del área donde se localizaban los edificios públicos, ya que Los Autónomos dijeron que no querían nada de gobierno.

Ante esa situación, la población pidió el regreso de los servicios básicos y aplicación del Estado de derecho, así como el castigo para quienes quemaron las instituciones públicas. A raíz de esto se declararon autónomos y buscaron adherirse a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pero no fueron reconocidos.

La pobladora de la región chol señaló que se nombraron dos comisariados, uno para el grupo de Los Autónomos y otro para los ejidatarios, sin embargo, ninguno de los dos tiene el reconocimiento de la autoridad agraria.

“Cuando hubo solicitud de tierras ejidales ya existía Tila como pueblo. Nuestros abuelos lo solicitaron y es así como se hace la dotación de tierras, pero no se logró acreditar el número de solicitantes ya que en no había muchos pobladores y llegaron de otras partes a buscar tierras”, explicó la pobladora.

La entrevistada señaló que fue a partir de ahí que inició la división entre quienes demandan la fundación del pueblo y pobladores que consideran que legalmente las tierras de la cabecera municipal forman parte del ejido.