Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas: un referente de la Iglesia chiapaneca

En entrevista con Gilberto Hernández García, vicario de la parroquia de San Roque y San Bartolomé, dijo que la Iglesia va trabajando donde va detectando todo aquello que se va deshumanizado, de tal manera que pueda ir reparando estas situaciones.

Gilberto aseguró que la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez mantendrá la defensa de los derechos humanos desde la convicción de fe, "en cada persona está un hermano, la dignidad humana es primordial y el fundamento de los derechos humanos".

Cada vez que atendemos a un hermano estamos apostando a lo que Dios ha querido, que vivamos con dignidad y que vivamos para la felicidad, las obras no solo son de caridad, sino crear fraternidad, es una misión que tenemos de suscitar vida digna para quienes viven en condiciones infrahumanasdijo el asesor de la Pastoral Social, presbítero Gilberto Hernández García.





Sociedad Heyman Vázquez, el sacerdote que construyó la Casa del Migrante de Huixtla

"Estamos del lado de los migrantes, que son los más vulnerables de los vulnerables, los más pobres de los pobres, porque no tienen tierras, no tienen un hogar, no tienen nada, solo esperanzas y hay que caminar con ellos, una persona que está en pobreza necesita ser atendida, ayudarle a crear las condiciones de vida digna" indicó.

Migrantes de Centroamérica y Sudamérica sufren de violencia y precariedad en su paso por Chiapas. | Foto: Damián Sánchez Jesús / Cuartoscuro.com

Sostiene que a la Iglesia le preocupa la violación de derechos humanos, una persona que está creada para la felicidad y que no la goza por carencias causadas por el sistema neoliberal, que si bien crea riqueza no la distribuye, lo que causa es que muchos jóvenes sean descartados por no producir y consumir, son puestas al margen del desarrollo, nos preocupa que mucha gente viva en situación de violencia, que sean desplazadas, que no tengan la oportunidad de arraigarse y tenga que migrar por la violencia y el maltrato.

Varias estructuras de la Diócesis que se encargan de promover un fomentar los derechos humanos, como la Pastoral Social, Pastoral de la Salud, la de los Migrantes, la Penitenciaría y la de los Pueblos Originarios han acompañando la cultura, la vida, las luchas, la defensa de la vida, la tierra y el territorio, la Dimensión de Derechos Humanos, de Paz y de justicia

la opción preferencial es por los pobres, la cercanía amorosa, cercanía misericordiosa, con respeto, una preferencia muy fraternal, aprendimos mucho de Don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, una huella de cercanía, de promoción de la dignidad humana y de los derechos humanos, nos ha ido transmitiendo mucho de lo que hoy hace la iglesia, él estuvo en la provincia por eso recupera la sabiduría de los pueblos y se convierte en una enseñanza cíclica para la Iglesiaseñaló

Destacó que "Dios es providente a todas las culturas", pues les ha regalado una sabiduría, suscita una conversión radical que es una buena noticia insertada ya en los pueblos que sabe recoger sabe compartir.

El ser humano que nosotros estamos llamados a evangelizar es un sujeto, no es un ser abstracto, no estamos hablando a angelitos, estamos hablando a personas y situaciones concretas, Jesús ha venido para que tengamos vida y en abundancia, una vida digna reiteró el presbítero Gilberto Hernández.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Puntualizó que uno de los grandes ejes del Papá Francisco es la fraternidad, hay que descubrir que el otro no deja de ser mi hermano y con él comparto el destino de esta tierra.

Lamentablemente hay unos que están en mayores desventajas, un imperativo moral es aprender a tender la mano que está en necesidad y Cáritas dice que si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan. Si yo aprendo a dar no me voy a quedar más pobre que los demás, hacerlo con profunda humanidad, compasión y vamos dándonos la manoFinalizó