Sin futuro, proyecto inmobiliario para atletas de América Latina

GUADALAJARA. No es posible que las Villas Panamericanas crezcan como parte de un proyecto inmobiliario a pesar de que se invirtieron 600 millones de los trabajadores del gobierno del estado debido al impacto ambiental que esto lleva principalmente en la zona del bosque de la Primavera, afirmó Miguel Magaña Virgen, investigador y jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

La venta o no de las Villas Panamericanas va más allá del certificado de habitabilidad que se ha negado a entregar el gobierno de Zapopan, a decir de especialistas, aún falta quien las quiera adquirir pues habrá un impacto brutal que traerá a la franja de amortiguamiento del bosque de la Primavera y además de las limitaciones que tendrán, al no contar con iglesias o tiendas cercanas; “la zona de recarga de agua no soporta una plancha más de concreto”, dijo Magaña Virgen.

El 5 de octubre pasado se cumplieron 9 años de que las Villas Panamericanas abrieron sus puertas a los deportistas de América Latina y solo menos de un mes estuvieron habitadas, luego se convirtieron en un gran “elefante blanco”.

Hasta ahora, el mayor impedimento es su ubicación pues se encuentra en la franja de amortiguamiento que tiene el bosque de la Primavera que sirve como zona de recarga de los mantos freáticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Surte los pozos y aporta así un aproximado al 30 por ciento del agua que se consume en la ciudad.

Además, en días pasados, al comparecer ante los diputados locales durante el ejercicio de la glosa del segundo informe de gobierno, el director del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) Iván Argüelles Sánchez, reconoció que los departamentos están en poder de los desarrolladores, los pusieron en pre venta y la esperanza es que puedan recuperarse los más de 600 millones de pesos de los trabajadores de gobierno que se invirtieron en este proyecto.

Por su parte, el gobierno de Zapopan afirmó que “los desarrolladores del proyecto no han cumplido requisitos y condiciones para obtener la habitabilidad del desarrollo ni han solicitado permisos de preventa de las unidades habitacionales. Ni siquiera han iniciado trámite alguno para tales efectos”, argumento que los deslinda de aportar mayor información sobre el proyecto en donde se invirtió dinero público de funcionarios que laboran en el Estado.





Con información de Víctor Manuel Chávez