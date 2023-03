Sufre infarto César Duarte, exgobernador de Chihuahua

Tras una revisión médica que le realizaban al exgobernador César Horacio D. durante este día, sufrió una complicación a su salud, la cual posteriormente fue confirmada por la familia como un infarto al corazón, según los primeros informes que han brindado de estos hechos, por lo cual se encuentra en revisión médica.

Personas allegadas al exgobernador, confirmaron que se había complicado la salud del mismo y que incluso la familia había brindado información que se encontraba delicado de la salud, pero que permanecía estable en la misma, sin que de momento se haya brindado mayor información al respecto.

“Hoy se llevó a cabo una revisión con el Cardiólogo y con el Neurólogo, y lo que sabemos es que está en revisión y observación, pero hasta ahí, no puedo confirmar que fue lo que sucedió, no tenemos mucha claridad, pero sabemos que estuvo en el hospital durante todo el día con el cardiólogo” comentó el abogado Héctor Villasana.

Aseguró que esta delicado pero estable, en su condición de salud, y aseguró que salió del Cereso Número 1 de Aquiles Serdán, durante la mañana, ya que tenía programada una revisión con los médicos, por lo cual tuvo complicaciones en la salud, pero que desconocía que fue lo que ocurrió durante la misma.

“No sabemos qué fue lo que ocurrió, no fue en el Cereso, fue una revisión de rutina, y es lo que sabemos al momento, estamos por confirmar, estamos tratando el estado de salud y que fue lo que ocurrió” comentó el abogado, quien se ha incorporado a la defensa del ex gobernador de Chihuahua.

Desde hace varios meses, se ha dado a conocer que el exgobernador cuenta con una serie de problemas médicos en su salud, incluso en una de las audiencias médicos particulares han informado que el estado de salud se encuentran mermando por una serie de alteraciones a la salud que ha tenido durante varios meses y derivado de un accidente aéreo.

De momento las autoridades no han compartido alguna información adicional sobre estos hechos, así como lo que ha ocurrido en el entorno del mismo, por lo que se espera que dentro de las próximas horas se brinde la información oficial sobre estos hechos.

